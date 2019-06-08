"Это было моей мечтой с детства": Эден Азар подписал контракт с "Реалом" на пять лет

28-летий бельгийский полузащитник Эден Азар официально обрел новую команду. Футболист, который долгие годы был одним из символов лондонского "Челси", теперь - игрок мадридского "Реала". В столице Великобритании бельгиец играл с лета 2012 года, когда перебрался в команду Романа Абрамовича из французского "Лилля".

Контракт с Азаром подписан на пять лет и 13 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пройдет презентция футболиста. До него - медицинское обследование игрока.

Последней игрой Азара за "Челси" стал финал Лиги Европы в Баку 29 мая. Его команда победила "Арсенал" со счетом 4:1, а на счету Эдена - два гола и голевая передача. После этой игры он объявил о своем уходе из команды.

Говоря же о причинах такого решения, Азар пояснил уже после перехода в "Реал" на своей странице в соцсетях:

- Выступать в составе "Реала" являлось моей мечтой с самого детства, когда я забил свой первый гол. Пришло время открыть следующую главу, думаю, так делает каждый из нас, когда появляется шанс воплотить в жизнь свое главное желание, - пишет футболист.

При этом, Азар рассыпается в благодарностях лондонскому клубу:

- Я должен сказать спасибо господину Абрамовичу и руководству клуба за то, что сбылись сразу две мои мечты: первая - быть игроком "Челси", вторая - стать игроком "Реала". Благодарю фанатов команды, которые всегда будут занимать особенное место в моем сердце. Надеюсь, что я еще много раз сыграю на этом стадионе в матчах Лиги чемпионов, - написал бельгиец, добавив, что победный финал в Баку стал отличным завершением сезона для "Челси".

В составе "Челси" Азар дважды выигрывал Лигу Европы, чемпионат Англии, по разу - Кубок Англии и Кубок английской Лиги. За этот клуб он провел 352 игры, забил 110 голов и сделал 92 голевые передачи. В 2015 году он был назван лучшим игроком чемпионата Англии.