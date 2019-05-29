2019-05-29T10:57:26+03:00
Политика

Кремль: дата Прямой линии Путина определена, идет подготовка

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идет не о 13 июня
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата традиционной Прямой линии главы государства Владимира Путина с россиянами определена, в настоящий момент ведется ее подготовка.

"Не 13 июня, но она определена, - сказал он. - Подготовка ведется".

Кстати, ранее Песков сообщал, как писал сайт kp.ru, что встреча в формате ответов на вопросы - Прямая линия с главой государства Владимиром Путиным пройдет летом. Позже представитель Кремля отмечал, что уже вопрос решен с конкретной датой, но о ней сообщат позже.

Напомним, в прошлом году Прямая линия президента России Владимира Путина проходила в начале июня. Тогда глава государства в течение почти 4,5 часов отвечал на вопросы российских граждан, а также журналистов. Они касались перспектив развития страны, вопросов вооружения РФ, проведения Чемпионата мира по футболу, а также цен на бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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