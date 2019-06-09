Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!

- Алло, Андрей, привет!

- Привет, Саш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713766" frameborder="0"></iframe> Андрей Макаревич: «Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - я не знаю. Нет, я не расстроен. Это не моя проблема. Встретимся на концерте в Москве 29 июня».Александр ГАМОВ

- Скажи, пожалуйста, почему отменили выступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня, в День России? Об этом вот только что прошла информация...

- Откуда я знаю?

- Но ты не отменял.

- Нет, конечно.

- У тебя какие версии - кто мог отменить?

- Никаких версий у меня нет.

- Что ты собирался исполнить россиянам, которые любят "Машину"... Несмотря на её 50-летний возраст, - все, большинство твоих фанатов вас с ребятами всегда ждут.

- Одну песню новую - любимую, и одну песню старую - любимую. Новую мы играли у Вани Урганта пару дней назад.

- Да. А старую?

- "Мир, который прогнется под нас".

Машина Времени - Однажды мир прогнётся под нас (Official Video).

- Классная песня. Но зато мы встречу Макаревича на Радио "Комсомольская правда" (запись 14-го - в 16.00) - не отменяем, Андрей!

- Да, конечно, нет! Потому что 29-го июня у нас на месте - правда?

- Да конечно! Те, кто хотел Макаревича и его "Машину" услышать на Красной площади и теперь не сможет - они смогут это сделать...

- Пусть придут на стадион "Открытие Арена". Конечно!

- А ты сильно расстроен, Андрей? Что отменили выступление 12 июня.

- Нет.

- Вот... Скажи, это - что? "Машина" 50 лет назад была дессиденткой, да? И - сейчас? Снова?

- Нет! Мы всегда были теми, такими, кто мы есть. А думают о нас все время по-разному. Но - это проблема тех, кто так думает, а не наша. Правда?

- Конечно, конечно!

- Ну, вот и все!

- Все, Андрей, держись!

- Давай. Спасибо.

- Не унывай. И - до встречи в "Комсомолке"

- Пока.

- Обнимаю. Пока.

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