Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!
- Алло, Андрей, привет!
- Привет, Саш.
Андрей Макаревич: «Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - я не знаю. Нет, я не расстроен. Это не моя проблема. Встретимся на концерте в Москве 29 июня».Александр ГАМОВ
- Скажи, пожалуйста, почему отменили выступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня, в День России? Об этом вот только что прошла информация...
- Откуда я знаю?
- Но ты не отменял.
- Нет, конечно.
- У тебя какие версии - кто мог отменить?
- Никаких версий у меня нет.
- Что ты собирался исполнить россиянам, которые любят "Машину"... Несмотря на её 50-летний возраст, - все, большинство твоих фанатов вас с ребятами всегда ждут.
- Одну песню новую - любимую, и одну песню старую - любимую. Новую мы играли у Вани Урганта пару дней назад.
- Да. А старую?
- "Мир, который прогнется под нас".
Машина Времени - Однажды мир прогнётся под нас (Official Video).
- Классная песня. Но зато мы встречу Макаревича на Радио "Комсомольская правда" (запись 14-го - в 16.00) - не отменяем, Андрей!
- Да, конечно, нет! Потому что 29-го июня у нас на месте - правда?
- Да конечно! Те, кто хотел Макаревича и его "Машину" услышать на Красной площади и теперь не сможет - они смогут это сделать...
- Пусть придут на стадион "Открытие Арена". Конечно!
- А ты сильно расстроен, Андрей? Что отменили выступление 12 июня.
- Нет.
- Вот... Скажи, это - что? "Машина" 50 лет назад была дессиденткой, да? И - сейчас? Снова?
- Нет! Мы всегда были теми, такими, кто мы есть. А думают о нас все время по-разному. Но - это проблема тех, кто так думает, а не наша. Правда?
- Конечно, конечно!
- Ну, вот и все!
- Все, Андрей, держись!
- Давай. Спасибо.
- Не унывай. И - до встречи в "Комсомолке"
- Пока.
- Обнимаю. Пока.
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ИСТОЧНИК KP.RU