СК России: заказчика убийства зампреда ЦБ помог найти фильм "Остров"

Следователь по особо важным делам при главе Следственного комитета Валерий Хомицкий рассказал в интервью на YouTube-канале СК России о деталях расследования убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. По словам генерала, установить заказчика ему помог тогда фильм режиссера Павла Лунгина "Остров".

Андрей Козлов был убит двумя выстрелами 13 сентября 2006 года, когда шел от спорткомплекса "Спартак" к служебному "Мерседесу. Козлов тогда был не просто зампредом ЦБ. Он пытался создать систему противодействия отмыванию преступных денег.

Рассказывает Валерий Хомицкий: "Следствие должно было не просто найти убийц, а показать силу и последовательность в стремлениях государства покончить с преступными банковскими схемами. Три исполнителя были взяты сразу. Но они ничего не знали о заказчике преступления, ни о посредниках. А нам надо было проанализировать, кому конкретно было выгодно убийство Андрея Козлова. Просчитывали и анализировали долго. На поверхность у нас выплыли банки некоего Френкеля. Когда Козлов закрывал один банк Френкеля, он открывал другой. Закрывал второй, тот открывал третий.

Андрей Козлов был убит двумя выстрелами 13 сентября 2006 годаФото: ТАСС

Следователь Валерий Хомицкий. Старшие следователи по особо важным делам при Председателе СК РФ - особая категория людей.

Принять решение о задержании и аресте Френкеля по косвенным доказательствам Хомицкий не мог. Нужно было провести тщательный анализ телефонных звонков исполнителей убийства, восстановить длинную и хорошо замаскированную лестницу посредников. "Когда на одной из новых ступенек этой лестницы появилась некая Лиана Аскерова, помог случай. По телевидению показали фильм Павла Лунгина "Остров" (фильм о жизни, как об искуплении за убийство, совершенное в молодости - прим.ред). Его показали как раз накануне задержания Аскеровой. В беседе с ней мои вопросы были общего плана: чем увлекаешься, что любишь, что читаешь. Это была такая непринужденная беседа. И само по себе как-то вышло на этот вчерашний фильм. Я говорю : "Вот, вчера фильм такой посмотрел, ты не видела случайно?" Она смотрит на меня. Говорит : "Остров"? Я говорю: "Да". Она: "Да, я вчера его смотрела". Я сделал такую паузу. Какое-то время молчание. Я Говорю: "Лиана, а как ты с этим жить дальше будешь?". Молчание. Я молчу. Она молчит. Она понимает, что я спросил: ведь один из людей, из бойцов, который убивал своего командира, всю последующую жизнь думал о том, а как же мне быть, как жить дальше? Как мне все это замолить? Она смотрит мне в глаза и говорит: "Да. Сложно мне будет жить дальше. Френкель заказал это убийство", - вспоминает детали своего допроса Хомицкий.

Вот так ко множеству косвенных улик следователь добавил прямую. А обыски и допросы лишь подтвердили эти улики и превратили их в неопровержимое доказательство. Суд присяжных был в вердикте единодушен: Френкель - виновен.

Напомним, в ноябре 2008 года Алексей Френкель был приговорен к 19 годам лишения свободы, его соучастница Аскерова — к 13. СПРАВКА "КП"

Валерий Николаевич Хомицкий - старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета России. За его плечами десятки раскрытых преступлений из числа тех, какие называют самыми сложными, самыми запутанными, самыми опасными. Это расследование терактов на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры", убийство банкира Андрея Козлова, причин авиакатастрофы "Армавиа" в Сочи и деятельность банды "Кости Большого" в Подмосковье. Он раскрывал преступления, которые считались безнадежными. И каждый раз это был сложнейший поединок с сильными, расчетливыми, хитрыми преступниками.