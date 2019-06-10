Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин: О метро в Бирюлеве, стартовых площадках реновации и новом парке на ЗИЛе

- Марат Шакирзянович, начнем с метро. В прошлом году открыли 17 новых станций, такого никогда не было в Москве. Что дальше в планах?

- В ближайшие годы продолжим строить метро в таком же темпе, как сейчас. В этом году планируем завершить строительство 14 станций, 33 километра линий и 1 электродепо. В следующем - 9 станций и порядка 18 километров, в 2021-м - еще 12 станций, а в 2022-м - 18. Кстати, нашим размахом впечатлены даже специалисты китайской корпорации CRCC, которые работают на участках Большого кольца и Коммунарской линии. А эта компания, между прочим, признана в мире ведущей в транспортном строительстве.

По объемам ввода метро мы сопоставимы с городами Китая, превосходим многие мегаполисы мира.

К 2023 году замкнем Большое кольцо, протянем в Новую Москву Коммунарскую ветку. «Внуково» станет первым аэропортом в стране со своей станцией метро. Туда придет Калининско-Солнцевская линия. Сейчас уже строится участок Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный. В планах - продлить в Гольяново Арбатско-Покровскую линию.

После 2027 года от Коммунарки одноименная ветка пойдет дальше, в Троицк, появится еще одна новая линия - Рублево-Архангельская. Две из семи станций этой ветки позволят пассажирам пересесть на станцию «Строгино» Арбатско-Покровской линии и станции «Шелепиха» Большого кольца и МЦК. После 2025 года начнем строить долгожданную Бирюлевскую ветку, которая стартует из района бывшего завода ЗИЛ. Этот радиус в итоге дойдет фактически до Щербинки. К 2027 году система метро в Москве увеличится в два раза.

Эфир на Радиостанции «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

- А в Московскую область метро придет?

- Сейчас Москва и Московская область вместе с РЖД развивают Московские центральные диаметры (МЦД). Новые электрички поедут по сквозным маршрутам через столицу и свяжут города ближнего Подмосковья. МЦД интегрируем с остальным общественным транспортом Москвы, вплоть до единого билетного меню, пересадок на метро и МЦК.

Мы уже начали строить дополнительные пути и станции, модернизируем действующие платформы. Первые маршруты - МЦД-1 (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 (Нахабино - Подольск) с интервалом движения поездов 6 минут планируем открыть уже примерно через полгода. На МЦД-1 будет 12 пересадок на станции метро и железную дорогу, на МЦД-2 -

15 таких пересадок. Метро, МЦК, МЦД и остальные пригородные поезда превратятся в единую транспортную систему более чем с 500 станциями и длиной почти 1000 километров. Она будет сопоставима с Нью-Йорком, Токио, Пекином, Шанхаем.

- Сколько еще маршрутов МЦД откроется и когда?

- К первым двум линиям добавятся еще две - МЦД-3 (Зеленоград - Раменское) и МЦД-4 (Апрелевка - Железнодорожный). Эти четыре маршрута поедут до 2024 года включительно. Сейчас готовится также проект МЦД-5 (Пушкино - Домодедово).

«НОВОЕ ХОРДОВОЕ КОЛЬЦО ПО ДЛИНЕ БУДЕТ КАК ЧЕТЫРЕ ТТК»

- Когда начнется строительство Юго-Восточной хорды?

- Дорога сейчас проектируется. Строительство планируем начать осенью. Хордовое кольцо станет одним из самых масштабных проектов. Четыре магистрали - Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада - откроют скоростное движение по диагонали без необходимости заезжать на существующие кольца. При этом эти дороги будут связаны друг с другом и обеспечат транзит за пределы Москвы. Общая длина хордового кольца - 330 километров, из них 133 километра прямого хода - это как четыре ТТК! На кольце будет 178 мостов, тоннелей и эстакад.

- А остальные хорды скоро откроются?

- В этом году полностью завершим Северо-Западную хорду, достроив последний участок - балочный мост через Карамышевское спрямление Москвы-реки. Он проходит над водным шлюзом, а под ним, в свою очередь, уже проложены тоннели Большой кольцевой линии. По старому мосту после запуска движения по хорде будет ездить только общественный транспорт. На Северо-Восточной хорде осенью начнем развязку на пересечении с Открытым шоссе.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат ХуснуллинФото: Иван МАКЕЕВ

«В ДОМАХ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПОЯВЯТСЯ КВАРТИРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

- Переселение по программе реновации уже началось в большинстве округов. Когда жители пятиэтажек узнают конкретные даты новоселья и адреса новых квартир?

- Реновация идет по графику, даже с некоторым опережением. Мы пообещали жителям за 15 лет расселить большинство домов. Для этого нужно за три года построить минимум 6 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня подобраны 323 площадки на 4,7 миллиона квадратов.

Теперь запускаем публичные слушания проектов кварталов реновации. От обсуждения с жителями зависит, сколько домов и когда будем строить, в какие квартиры и кто переедет. В начале следующего года, надеемся, сможем сказать точно дату и место переезда для каждого дома. Напомню, в прошлом году новоселье уже отметили более 7 тысяч участников реновации. В этом году переселим еще 12 тысяч человек, а в 2020 году - еще 15 тысяч жителей.

- Большинство москвичей ждут переезда. А как быть с теми, кто попал в программу, но теперь недоволен? Например, в Очаково-Матвеевском жителей не устраивает стартовая площадка.

- Мэр, обсуждая программу с москвичами, дал твердое обещание переселять жителей в их же районах. Это, разумеется, усложнило нам поиск стартовых площадок. Мы, можно сказать, прочесали весь район Очаково-Матвеевское. Единственная возможная стартовая площадка - участок на территории 2-го и 4-го кварталов этого района. Примерно для 70 - 80% всей программы реновации стартовые площадки нашлись сразу. С остальными районами сложнее. Там ищем нестандартные решения.

- А будут ли в новых домах реновации специальные квартиры для инвалидов? Эту тему городские власти раньше обсуждали...

- Такие квартиры уже проектируются и даже строятся. Например, в районе Щукино (Новощукинская улица, владение 8, корпус 1) сейчас возводится дом по реновации. В нем будет пять таких специальных квартир - две двухкомнатные и три трехкомнатные. Все находятся не выше пятого этажа. Ширина проходов в них будет не меньше двух метров. В пожароопасных зонах и санузлах таких квартир поставим переговорные устройства для связи с диспетчером.

Кроме того, по всему жилому комплексу прокладываем безбарьерные маршруты. Пол вестибюля и лифтовых холлов находится на одном уровне, без ступенек. В каждой секции есть лифт, который будет спускаться до уровня подземной парковки. В подъезде и на улице также учитываются, например, маршруты мам с колясками. В таких местах ширина проходов будет не менее двух метров.

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) глава Стройкомплекса столицы ответил на самые интересные и важные вопросыФото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА СТРОЙКОМПЛЕКСА

О застройке ПРОМЗОН

- На ЗИЛе появится еще один городской парк - «На Набережной». Он объединит набережную Марка Шагала и соседние территории около русла Москвы-реки от улицы Тюфелева Роща до Даниловского моста. Его площадь - более 18 гектаров, а длина -

4 километра. В новом парке появятся поляны и холмы для пикников, променад у воды, прогулочная аллея длиной 1,7 километра и амфитеатр с видом на Москву-реку.

А в бывших производственных цехах ЗИЛа откроются общественные пространства. После реконструкции цеха станут ансамблем Центрального бульвара Завода имени Лихачева. Например, прессовый корпус бывшего АМО «ЗИЛ» может превратиться в универмаг, арматурный корпус - в детский мир, литейный цех чугуна - в торговый центр.

О зарубежном опыте

- В этом году Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июля. Каждый мегаполис хочет ответить на вопрос, как сделать городские улицы здоровыми. И Москва не исключение. Для этого полезно обратиться к идеям одноименной лондонской программы Healthy Streets. Мы думаем и о том, как сделать общественный транспорт экологичнее и популярнее. И в этом смысле нам интересен опыт Вены, а также масштабные проекты Токио. Приглашаю всех москвичей посетить урбанфорум.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Куда приедет подземка в 2019 году

- До конца июня планируем запустить участок Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки» в Новой Москве. Его длина - 12 километров. На участке появятся перехватывающие парковки на 1500 машин. Потом их станет больше - до 2500 мест.

До конца года достроим участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской». К этому же времени планируем как минимум завершить строительство, а как максимум - открыть для пассажиров очередной участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Лефортово» до «Нижегородской» с двумя станциями - «Лефортово» и «Авиамоторная», где будет пересадка на одноименную станцию желтой ветки.

ПРОВЕРКА СЛУХА

На МКАД полностью закроют стихийные съезды

- Реконструкция МКАД уже завершается. Здесь реконструированы 14 развязок. Сейчас строительство ведется на развязках с Волоколамским и Бесединским шоссе, а также с улицей Генерала Дорохова. Еще четыре развязки проектируются - с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, с улицами Верхние Поля (с учетом улицы Капотня) и Липецкой. В итоге на 25 процентов вырастет пропускная способность не только МКАД, но и вылетных магистралей.

Но есть и другая проблема на МКАД - несанкционированные выезды. В начале реконструкции кольцевой автодороги таких мест было 290, в основном с внешней стороны. Из них 124 - только к торговым комплексам. Оттуда выезжают машины и сразу перекрывают как минимум одну полосу на МКАД. По одной полосе этой магистрали проезжает 1200 - 1400 автомобилей в час. Получается, из-за стихийных выездов на 20 процентов снижается пропускная способность целого участка МКАД. Поэтому некоторые выезды мы уже закрыли, часть - реконструировали.

Благодаря строительству боковых проездов на МКАД после реконструкции количество въездов-выездов сократится практически вдвое - до 180. К торговым центрам останется 60 упорядоченных выездов. Движение по основным полосам кольцевой автодороги станет свободнее. Все работы планируем закончить в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карта метро Москвы 2023 года

Так будет выглядеть карта метро Москвы через пять лет (подробности)