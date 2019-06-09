Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым.

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова курсируют слухи уже не первый месяц, хотя никто из вышеупомянутых эти отношения не подтверждал. На красной дорожке сочинского «Кинотавра» Ксения появилась в чёрном кружевном «голом» платье, которое подчеркнуло стройные формы телеведущей. Возможно, на ком-то другом такой наряд смотрелся бы вызывающе, но у Ксюши красивая спортивная фигура, платье на ней смотрелось элегантно.

На звёздной дорожке Собчак сопровождал ее приятель Игорь Верник. А вот уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встречал режиссёр Константин Богомолов.

Напомним: в Сочи открылся престижный фестиваль «Кинотавр». Как рассказала журналистам Собчак, на фестиваль она приехала на неделю.