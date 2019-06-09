2019-06-09T19:50:36+03:00
Звезды

Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым

Хотя на красной дорожке фестиваля Ксения появилась с Верником
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Как рассказала журналистам Собчак, на фестиваль она приехала на неделюКак рассказала журналистам Собчак, на фестиваль она приехала на неделюФото: Мария РЕМИЗОВА
Изменить размер текста:

О романе Ксении Собчак и Константина Богомолова курсируют слухи уже не первый месяц, хотя никто из вышеупомянутых эти отношения не подтверждал. На красной дорожке сочинского «Кинотавра» Ксения появилась в чёрном кружевном «голом» платье, которое подчеркнуло стройные формы телеведущей. Возможно, на ком-то другом такой наряд смотрелся бы вызывающе, но у Ксюши красивая спортивная фигура, платье на ней смотрелось элегантно.

На звёздной дорожке Собчак сопровождал ее приятель Игорь Верник. А вот уже на подступах к зимнему театру Сочи телеведущую с бокалом шампанского встречал режиссёр Константин Богомолов.

Напомним: в Сочи открылся престижный фестиваль «Кинотавр». Как рассказала журналистам Собчак, на фестиваль она приехала на неделю.

Собчак в «голом» платье приехала на «Кинотавр» с Богомоловым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24