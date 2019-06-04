"Любовь моя, все в семью, все в дом": Богомолов нежно обратился к Собчак

Константин Богомолов продолжает принимать поздравления по поводу своего назначения худруком Театра на Малой Бронной. Он поделился планами на новом посту, а также обратился к Ксении Собчак со словами любви.

Константин Богомолов разместил в своем блоге фото правительственной телеграммы с поздравлениями и пожеланиями успехов на посту худрука. "Принимаем поздравления, но главное - работаем/готовимся", - подписал режиссер снимок.

Под публикацией развернулась дискуссия на тему нового театрального сезона и планов Константина. В беседу пришла и Ксения Собчак. Богомолов моментально отреагировал на сообщение теледивы нежными словами: "Любовь моя, все в семью, все в дом".

konbog75 Принимаем поздравления...

Подписчики от общения знаменитостей пришли в восторг: "Вечно у Собчак лучшие мужчины Москвы", "Как романтично","Наконец-то нашелся мужчина, который обращается к Ксении - любовь моя! А то Виторган всегда, если переписывался с ней публично, то использовал выраженьица типа: какая еще в ... безвкусица? О Ксюшу все недоумки всегда пытались вытереть свои грязные ноги, хотя она - суперзвезда!", "Вы такие милые".

Напомним, 29 мая стало известно, что Константин Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной. Ксения, узнав об этом, была на седьмом небе от счастья. "Сегодня очень счастливый день", - написала Ксения Собчак в своем блоге. В комментариях на странице Константина Богомолова теледива также отметилась."Горжусь тобой!", - не скрывая эмоций сообщила гламурная блондинка.

И теледива не лукавит. Свершилось то, что прогнозировали в окружении Констанина Богомолова. Талантливый режиссер сменил на этом посту Сергея Голомазова, который подал заявление об уходе с должности чуть ли не три дня назад, хотя контракт у него с Департаментом культуры до начала июля.

Богомолов своей главной целью на новом посту назвал возрождение интереса зрителей к Театру на Малой Бронной. "Профессия художественного руководителя связана со строительством дома, с ответственностью не только перед теми, кто тебе подчиняется, ответственностью перед городом", - сказал он.

Константин добавил, что в последние годы созрел для того, чтобы взять на себя право строить театр-дом. В своих решениях Богомолов намерен опираться на труппу театра. "Я приходил в разные театры и каждый раз, неизменно мне удавалось наладить прекрасный контакт с актерами. Я смею утверждать, что актеры, те, кто меня не знают, - опасаются. Те, кто меня узнают, - любят", - цитирует его ТВЦ.