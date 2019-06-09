Похудевшую Анну Михалкову с трудом узнают коллеги

Приталенное желтое платье с бантом, стройная фигура и минимум макияжа. Помолодевшую и похудевшую актрису Анну Михалкову с трудом узнавали коллеги на звездной дорожке «Кинотавра» в Сочи.

По словам 45-летней артистки, она не соблюдала никаких диет ради красоты фигуры. Изменить рацион ей пришлось из-за гипертонии.

-Это была необходимость: сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, еще все это проходило на нервной почве — и похудела. Сейчас в моей жизни нет никакого ЗОЖ, —делилась Анна в интервью Яне Павлидис.

Как рассказывает Михалкова, тяжелую пищу она ест только до 15.00, а вечером ограничивается салатом или стаканом кефира.

Напомним: Анна Михалкова представляет на «Кинотавре» фильм Анны Пармас «Давай разведемся».

Главная героиня фильма – врач-гинеколог Маша, от которой уходит муж. Маша – сильная женщина, она начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Силы, конечно, неравны. Маше уже прилично за тридцать, а фитнес-тренеру Оксане – совсем немного после двадцати. Но за Машиной спиной – богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. В этой ситуации она готова использовать весь свой боевой арсенал, включая потусторонние силы. А юная Оксана опирается только на свои чувства. А так же – на прекрасную фигуру, роскошные волосы и неуемный темперамент. Совсем скоро узнаем, кто победит в этой схватке.

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