35-летняя Дарья Мороз произвела фурор в дерзком мини

Дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза Дарья в этом году прославилась благодаря главной роли в сериале «Содержанки», который снял ее бывший супруг Константин Богомолов. На красную дорожку фестиваля «Кинотавр» Дарья выпорхнула в таком дерзком мини, что все мужские взоры были прикованы к длинным ножкам актрисы.

Плюс ко всему наряд Мороз был ещё и полупрозрачный. Вместе с Дарьей на дорожку вышел ее отец режиссёр Юрий Мороз. Поклонники актрисы заметили, как Даша с годами становится копией своего папы.

- А улыбка как у мамы, - шептались сплетники, наблюдая за красной дорожкой киносмотра.

Напомним: с 2010 года Дарья Мороз была в браке с режиссёром Константином Богомоловым. Вместе с ним она воспитывает дочь Анну. Недавно пара рассталась. После этого Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак.

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