2019-06-09T20:37:12+03:00
Звезды

35-летняя Дарья Мороз произвела фурор в дерзком мини

Артистка вышла на красную дорожку «Кинотавра» со своим отцом [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вместе с Дарьей на дорожку вышел ее отец режиссёр Юрий МорозВместе с Дарьей на дорожку вышел ее отец режиссёр Юрий МорозФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза Дарья в этом году прославилась благодаря главной роли в сериале «Содержанки», который снял ее бывший супруг Константин Богомолов. На красную дорожку фестиваля «Кинотавр» Дарья выпорхнула в таком дерзком мини, что все мужские взоры были прикованы к длинным ножкам актрисы.

Плюс ко всему наряд Мороз был ещё и полупрозрачный. Вместе с Дарьей на дорожку вышел ее отец режиссёр Юрий Мороз. Поклонники актрисы заметили, как Даша с годами становится копией своего папы.

- А улыбка как у мамы, - шептались сплетники, наблюдая за красной дорожкой киносмотра.

Напомним: с 2010 года Дарья Мороз была в браке с режиссёром Константином Богомоловым. Вместе с ним она воспитывает дочь Анну. Недавно пара рассталась. После этого Богомолова стали замечать в компании Ксении Собчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похудевшую Анну Михалкову с трудом узнают коллеги

Приталенное желтое платье с бантом, стройная фигура и минимум макияжа. Помолодевшую и похудевшую актрису Анну Михалкову с трудом узнавали коллеги на звездной дорожке «Кинотавра» в Сочи. По словам 45-летней артистки, она не соблюдала никаких диет ради красоты фигуры. Изменить рацион ей пришлось из-за гипертонии (подробности).

Дарья Мороз произвела фурор в дерзком мини.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кинотавр-2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой
В Нью-Йорке затруднен доступ на избирательный участок в генконсульстве Казахстана
Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках
Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы против закона об экстрадиции
Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного "Кинотавра"
В день выборов президента полиция Казахстана задержала 500 участников несанкционированных митингов
ЦИК признал выборы в парламент Южной Осетии состоявшимися
Захарова: США сделают все для ослабления взаимодействия Москвы и Пекина
В Иране наладили производство собственной системы ПВО
В Польше грузовик протаранил шесть машин: 6 человек погибли, 11 в больнице
Два города в Украине оставят без воды из-за попадания химикатов в реку
Голосование на президентских выборах в Казахстане завершено: явка составила 77%