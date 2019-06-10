2019-06-10T15:11:21+03:00
Звезды

«Одесса» Валерия Тодоровского: мелодрама во время холеры

На открытии «Кинотавра» показали фильм одного из самых известных российских режиссеров [видео]
Денис КОРСАКОВ
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Для Валерия Тодоровского «Одесса», вся построенная на его воспоминанияхДля Валерия Тодоровского «Одесса», вся построенная на его воспоминанияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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1970 год. Журналист-международник из «Известий» Борис (Евгений Цыганов) с сыном Валерой приезжает в Одессу к родственникам жены. Он не собирается надолго останавливаться в городе: через несколько дней его, возможно, назначат собкором в Бонн, нужно проходить собеседования в Москве. Но уже в аэропорту по громкой связи говорят, что рейсы в столицу задерживаются: вскоре выяснится, что они отменены. В Одессе холера, карантин, из нее теперь никого не выпускают, и сколько это продлится, не знает никто. С родственниками Борису придется провести гораздо больше времени, чем он думал.

Родственники - классическая одесская еврейская семья: мама Раиса Ировна (похудевшая и искусно состаренная гримерами Ирина Розанова), папа Григорий Иосифович (Леонид Ярмольник), дочери (Ксения Раппопорт и Елизавета Брик): у одной муж –толстый русский композитор, гасящий мысли о своей бездарности вином, другая намылилась с супругом в Израиль. Это известие вызывает у смирного Григория Иосифовича паническую атаку – с восклицаниями «я не еврей, я советский человек» он, плохо отдавая себе отчет в своих действиях, бежит в КГБ. Борис же понимает, что с такими родственничками никакой Бонн ему уже не светит; впрочем, вскоре, когда он влюбится в пятнадцатилетнюю дочку соседа, мысли о вожделенной загранкомандировке уйдут на второй план. Ну а Валера наблюдает за всем этим, хотя, как все дети, мало анализирует действия взрослых – ему интереснее производить опасные химические опыты с приятелем и купаться в лиманах, хотя бы даже и вместе с холерными вибрионами.

Ирина Розанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина РозановаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, Валера – это режиссер (у 12-летнего артиста Степана Середы даже родинка на лице примерно как у автора картины). Для Валерия Тодоровского «Одесса», вся построенная на его воспоминаниях – возможно, расплывчатых и неточных, но живых и важных – что-то вроде личного «Амаркорда». (Там даже есть слегка феллиниевская по духу сцена, в которой Борис и Валера знакомятся с блудливой супругой капитана дальнего плавания; она внезапно решает показать мальчику голую женщину, увлекает его к себе и демонстрирует собственное нагое тело; это все основано на реальных событиях, точно такой эпизод произошел с самим Валерием Тодоровским, когда ему было восемь лет). Холерный карантин в этом фильме, с точки зрения режиссера – экстремальная ситуация, в которой люди начинают вести себя неожиданно, иногда неадекватно: один вдруг дает волю чувствам, второй – страху, третья – раздражению. Рыбнадзор стреляет по рыбакам на поражение (из-за эпидемии вылавливать рыбу из моря и продавать ее стало опасно), по улицам идет похоронная процессия (и хотя не факт, что старичок-покойник стал жертвой холеры, все начинают дружно размышлять о смерти), аэропорт штурмуют несчастные пассажиры, которых приходится разгонять пальбой в воздух, Привоз закрывают. Присутствует попытка самоубийства путем заглатывания обычной морской воды, которая предположительно теперь вся несет заразу.

«Одессу», проект мечты Тодоровского, трудно назвать его триумфом. Она изначально задумывалась как полнометражный фильм – но, наверное, гораздо лучше смотрелась бы в виде сериала (который по стилистике очень напоминает): кажется, что большинству героев просто не хватает места, чтобы развернуться. Если уж рассказывать об этих людях – то подробнее, не в двухчасовом, а в восьмичасовом фильме, делая характеры и обстоятельства интереснее, ярче и сложнее. К тому же фильм ломается пополам, когда Тодоровский вдруг прекращает рассказывать семейную историю и заводит песню о драматической влюбленности взрослого героя в девочку-подростка. И еще: многие мои коллеги здесь, на «Кинотавре» заметили, что в фильме, который называется «Одесса», совсем нет ощущения Одессы.

По понятным причинам Тодоровский не мог снимать картину, где надо, и снимал ее по кусочкам то в Москве, то в Таганроге, то в Сочи. Усилия были приложены колоссальные, декорации построены замечательные, реквизит найден аутентичный (один старинный раздолбанный трамвай специально привезли в Таганрог из Волгограда). И на экране ты видишь именно это – усилия, декорации и реквизит - вместо духа Одессы, воспетого многочисленными ее блистательными уроженцами. Только в искусстве этот дух сейчас и можно воссоздать, потому что только в памяти он и остался. Реальная сегодняшняя Одесса, с ее бедностью, грязью, полуразрушенными домами, – и уже без еврейского колорита, потому что большинство евреев переехали в более комфортные места – производит, мягко говоря, гнетущее впечатление. Но из фильма Валерия Тодоровского, увы, трудно понять, что так околдовывало людей в этом месте полвека назад.

Фильм «Одесса» выйдет в широкий прокат 5 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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