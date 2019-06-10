2019-06-10T17:18:43+03:00
Экономика

В сливе личных данных 900 тысяч вкладчиков обнаружен украинский след

Эксперт заявил о двух версиях произошедшего
Михаил ЗУБОВ
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Личные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступеЛичные данные около 900 тысяч клиентов трех российских банков оказались в открытом доступеФото: EAST NEWS
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Персональные данные 900 тысяч вкладчиков трех банков были выложены на одном из форумов в открытом доступе.

Информация выложена не полностью, а опубликованы только паспортные данные и мобильные телефоны вкладчиков. Номера счетов и размеры средств на вкладах на форум не попали, однако переполох это вызвало серьезный. Сама история продемонстрировала, что наша банковская система не так защищена, как нам бы хотелось. Три банка проводят свои внутренние расследования инцидента.

Своим видением ситуации с «КП» поделился один из ведущих специалистов в сфере информационной безопасности, начальник отдела технических средств защиты ФБУ "ЦКБ гражданской авиации" Алексей Щучкин:

- Поскольку ценной информации о вкладчиках и размере их активов на форуме не выложено, то можно предположить, что решительного злого умысла в отношении клиентов этих банков у хакера не было. Значит на поверхности лежат две версии. Либо какие-то уволенные с работы системные администраторы решили отмстить своим работодателям, потому что сейчас головы полетят за утечку информации во всех трех банках. Либо какой-нибудь тринадцатилетний школьник-хакер решил поупражняться и на спор взломал системы безопасности этих банков.

Что касается форума, на котором выложена информация о вкладчиках, то он может быть заблокирован. Об этом заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, ресурс зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, а сервера находятся на территории Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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