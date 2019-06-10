2019-06-10T18:18:55+03:00
Экономика

«Ритейл Центр» откроют на главной рыбной выставке страны

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Санкт-Петербурге 10-12 июля
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SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге.SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге.
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Организаторы III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019) приглашают представителей торгово-розничных сетей провести прямые переговоры с ведущими российскими и зарубежными производителями рыбопродукции в рамках работы бизнес-площадки «Ритейл Центр».

Ключевое событие российской рыбной отрасли – SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. На одной площадке соберутся представители всех областей рыбной промышленности – от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Всего в экспозиции будут представлены порядка 350 рыбопромышленных компаний, из которых около 150 предприятий специализируются на добыче и переработке рыбы и морепродуктов.

В ассортиментном ряду экспонентов SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 – живая, охлажденная, свежемороженая продукция, икра, пресервы, консервы и другая рыбопродукция высокой степени переработки.

Бизнес-площадка «Ритейл Центр» будет полностью оборудована для комфортного проведения бизнес-встреч и переговоров. Организаторы предоставляют торговым сетям возможность выбрать удобное время для работы на выставке, заранее указать категории интересующих товаров, обсудить детали контрактного производства.

«Ритейл Центр» будет работать 10 и 11 июля 2019 года на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», в павильоне F.

ИСТОЧНИК KP.RU

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