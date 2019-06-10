А может, хватит нам уже искать «Голоса»?

По телевизору у нас все ищут голоса. А что такое вообще – певческий голос? По российским представлениям – это чтоб стены дрожали. Не очень тогда понятно, как в звёзды попали «безголосые» Марк Бернес, Утёсов и Цой... повезло, наверное? Для русского человека и все западные, впрочем, тоже безголосые – от Шарля Азнавура до Курта Кобейна и Мадонны. То, что есть разные манеры, и шёпотом можно сказать больше – не важно. Голосище покажи!

Засада в том, что любое «голосище» само по себе будешь слушать минуту. Ну две. Ну – пять. Дальше уже хочется врубиться, про что поётся. И зачем. А если это опять затасканный хит Селин Дион – но с акцентом и голосищем, то зачем?

Еще тридцать лет назад «Евровидение» мало кто смотрел. Это был такой цеховой конкурс для европейских телеканалов. Потому-то там никогда и не выступали звёзды или просто более или менее известные артисты – они просто паслись на другой поляне. Не в телеке, а в нормальном большом шоу-бизнесе, где на пластинках зарабатывались миллионы долларов за уик-энд. Эту «поляну» держал рекорд-бизнес, который с приходом интернета почти исчез. Ну или точнее занял свою нишу бесконечных переизданий, компиляций и перетряхивания каталогов великих музыкантов. Новых звёзд рекорд-бизнес уже не может искать, воспитывать и доить - ресурс не тот. А музыканты находят новые пути к публике. Один из таких путей - музыкальные реалити-шоу вроде «Голоса», начавшиеся как открытый конкурс для певцов-любителей (точнее говоря, для самородков, поющих непрофессионально), очень быстро стал каналом для профессионалов. Не суперзвёзд, но – клубного уровня. В Москве в «Голосе» переучаствовали, мне кажется, все джазмены-блюзмены. А звёзды крупных размеров - те едут на «Евровидение». Им теперь не западло. Докрутить успех, выйти на международный уровень, устроить камбэк – вот для этого нужно «Евровидение» – инструмент с его уже почти миллиардными просмотрами по всему миру. Да, «Евровидение» по-прежнему не делает новых звёзд; да, век песни-победителя в хит-парадах очень недолог - меньше года. Но люди смотрят. Почему?

Да потому что «Евровидение» и «Голоса» - это такая Коллективная Звезда. Многоголовая и многоголосая. Сейчас ведь у нас нет универсальной звезды: все по жанрам, по отраслям.

Логичный вопрос: что мешает родиться настоящей универсальной звезде, которая всех зацепит? Теоретически – ничего. А практически – те самые «Евровидение» с «Голосом» и мешают. На «Евровидении» поют нечто очень ремесленное, заточенное под обывательский вкус. В «Голосе» все перепевают чужое-старинное. Со своими песнями пролезть в финал очень сложно. Поэтому исполняют перепевки. Но проблема в том, что Звезда на перепевках не вырастет и на концерт из перепевок никто не пойдёт (ну кроме кучки фанатиков). Да и сложно по окончании телепроекта представить себя публике как исполнителя оригинальных песен, раз уж «спалился» на каверах. В общем, новых песен нет. Такой замкнутый круг.

Может, хватит нам искать голоса? А может, начать искать авторов? Авторов песен. Пусть этот гениальный автор сам будет не очень точно интонировать и неуклюже перебирать три аккорда на фортепиано... Исполнители найдутся. Вот в них точно недостатка нет. мы это видим уже не первый сезон.