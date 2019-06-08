Эрнст заявил, что не планирует закрывать шоу "Голос. Дети"

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-08T07:28:34+03:00

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Первый канал снимет новый, седьмой сезон музыкального шоу "Голос. Дети". Закрытие программы не планируется. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Конечно, будет новый сезон", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Напомним, что финал шестого сезона "Голос. Дети" получился скандальным. Канал решил аннулировать результаты конкурса, в котором победила 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Дело в том, что международная компания Group-IB выявила накрутку голосов в ее пользу (более 38 тысяч звонков и смс).

Сайт kp.ru писал о том, что 24 мая было решено провести утешительный, примирительный спецвыпуск проекта в прямом эфире. Микелла Абрамова в программе так и не появилась, а организаторы шоу, тем временем, назвали победителями всех девятерых финалистов и вручили каждому из них приз в миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU