Эрнст заявил, что не планирует закрывать шоу "Голос. Дети"
Первый канал снимет новый, седьмой сезон музыкального шоу "Голос. Дети". Закрытие программы не планируется. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
"Конечно, будет новый сезон", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Напомним, что финал шестого сезона "Голос. Дети" получился скандальным. Канал решил аннулировать результаты конкурса, в котором победила 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Дело в том, что международная компания Group-IB выявила накрутку голосов в ее пользу (более 38 тысяч звонков и смс).
Сайт kp.ru писал о том, что 24 мая было решено провести утешительный, примирительный спецвыпуск проекта в прямом эфире. Микелла Абрамова в программе так и не появилась, а организаторы шоу, тем временем, назвали победителями всех девятерых финалистов и вручили каждому из них приз в миллион рублей.
Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?
ИСТОЧНИК KP.RU
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