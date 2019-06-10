Эдуард Бояков отказался давать новые полномочия Татьяне Дорониной

Отвечая на вопросы журналистов на недавней творческой встрече, Бояков сказал, что не собирается предоставлять новые полномочия художественному совету и президенту театра.

Напомним, в декабре прошлого года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков был назначен новым худруком МХАТ им. М. Горького, а его предшественница Татьяна Доронина получила должность президента театра и руководителя худсовета.

С тех пор Татьяна Васильевна в театре не появляется. Ссылается на болезни. Состав худсовета, соответственно, до сих пор не сформирован. Нет даже о нем положения. В нечастых телефонных разговорах с Эдуардом Владиславовичем Татьяна Васильевна обещает все-таки выйти на работу.

В марте в Интернете появилась петиция в адрес министра культуры РФ, которую подписали более тысячи человек, надо думать, из группы поддержки Дорониной. Они требуют внести изменения в устав театра, согласно которым все юридические действия от имени театра должен осуществлять его президент, то есть Доронина. Кроме того, худсовет должен согласовывать репертуар.

- Я руковожу театром в соответствии с уставом, в соответствии с отношениями с учредителями и министерством культуры – это достаточно точно прописано во всех документах, - Бояков наконец расставил точки над «i». - Я отвечаю за репертуар, деньги, настоящее и будущее театра. Художественный совет – это консультационный орган, который, я надеюсь, будет мне помогать в разработке и реализации художественной стратегии. Не больше и не меньше. Речь именно о консультационных функциях. Я тоже очень жду возвращения Татьяны Васильевны из болезни в театр, но это не значит, что можно вести речь о каком-то разделении функций. Театр – это вертикаль, и я руководитель театра, точка.

Итак, Бояков определенно дал понять Дорониной, что у худсовета будут исключительно консультативные полномочия.

Татьяна Васильевна пока хранит молчание, ссылаясь на плохое самочувствие. Но вряд ли высказывание Боякова останется для нее незамеченным.