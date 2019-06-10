2019-06-10T20:41:41+03:00
Звезды

Ким Кардашьян показала сына Псалма

Многодетная мамочка никак не налюбуется на наследника
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ким КардашьянКим КардашьянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В середине мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста появился сын. Их четвертого ребенка, которого они назвали Псалмом, выносила и родила суррогатная мать.

И вот спустя месяц после счастливого события 38-летняя Ким Кардашьян показала малыша. На фото наследник звездной пары мирно спит, запрокинув ручки наверх. Поклонники отметили, что мальчик растет красавчиком и похож на Канье Уэста.

kimkardashiankimkardashian
Psalm Ye
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О том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут сына, стало известно в начале 2019 года. Они второй раз прибегли к услугам суррогатной матери, так как прошлые беременности Ким проходили тяжело.

Во время первой беременности дочкой Норт Ким страдала от преэклампсии. В итоге Норт родилась недоношенной. Вторая беременность сыном Сэйнтом случилось через два года. И снова у Ким наблюдались проблемы со здоровьем. Тогда врачи подозревали у нее гестационный диабет. И после вторых родов врачи заявили о том, что звезда не сможет выносить следующего ребенка.

Третьего ребенка звездам выносила и родила суррогатная мать. Четвертого сына тоже вынашивала суррогатная мать, но не та, которая родила им младшую дочь Чикаго. Ким пришлось отказаться не только от услуг прежней суррогатной матери, но и от агентства, которое помогло ее найти.

Напомним, Ким и Канье поженились в мае 2014 года. Дочь Норт появилась на свет в июне 2013 года, сын Сейнт - в декабре 2015 года, дочь Чикаго - в январе 2018 года. А 10 мая 2019 года родился Псалм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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