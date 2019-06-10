2019-06-10T21:38:06+03:00
Экономика

Татьяна Голикова: Число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек

Вице-премьер РФ по социальной политике дала интервью порталу iz.ru. Приводим главные цитаты и цифры
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Вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.Вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Серых доходов - 13 трлн рублей

«По некоторым данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 трлн рублей - это 14,5% ВВП».

Половина многодетных семей живут в нужде

«Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тысяч человек, сейчас это 12,9% (от всего населения). Действительно, снижение бедности в два раза - ключевая национальная цель номер один. Часто задают вопрос: почему нет национального проекта по этому поводу? Но по этой цели и не может быть никакого национального проекта - все должно работать на это... У нас самая обиженная в этом смысле часть населения - семьи, имеющие детей, особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чертой бедности».

Почему люди не обращаются за социальной помощью?

«Граждане не всегда знают, какие меры соцподдержки им положены. Минтруд отрабатывает эту тему на базе информационной системы, которую делает Пенсионный фонд, скоро она станет проактивной по отношению к гражданам - будет сама сообщать людям, что им положено.

Вторая проблема - отказ показывать свои доходы. Статистика говорит, что 20% не обращаются. У них нет доходов, но по факту доходы есть. Они - не бедные».

ИСТОЧНИК KP.RU

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