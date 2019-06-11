Миллионы людей мечтают получить наш паспорт

Президент Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса и некоторых других категорий. Желающих получить наш паспорт хватает. Мы решили выяснить, чем же он так привлекателен. Это не про политику. А конкретно про деньги - весомо, грубо, зримо.

Выгода № 1: Копеечка на старость

Самое первое, что приходит на ум, если говорить о выгоде российского паспорта, - это наши пенсии. Мы-то, оглядываясь на Запад, считаем их нищенскими, справедливо ругаем чиновников (чьи доходы на старость, кстати, значительно выше средних) и искренне не понимаем, как в такой богатой стране миллионы людей получает пенсию на уровне прожиточного минимума. Однако все познается в сравнении.

На Украине, например, средняя пенсия на начало года составляла 2645 гривен, что чуть больше 6 тыс. рублей. Примерно столько же в пересчете на наши деньги и в Молдавии. А в России (на март 2019 г.) - более 14 тысяч. Почувствуйте разницу.

Узнав, что правила приема в российское гражданство упростили, жители Луганска осадили свой миграционный центр.Фото: РИА Новости

К слову, для того чтобы иностранцам получать пенсию в России (и региональные надбавки), вовсе не обязательно становиться гражданином РФ. Достаточно регистрации по месту жительства. Такое право дает, например, наличие собственного жилья и вид на жительство (ВНЖ). ВНЖ, кстати, предоставляет людям практически те же возможности, что и паспорт, разве что голосовать нельзя и устроиться чиновником. Но все равно большинство мигрантов воспринимают этот документ как промежуточный и стараются все же приобрести гражданство - так спокойнее.

Многие иностранные пенсионеры умудряются получать пенсию и у нас, и у себя в стране. Охоту за ними отечественные фискальные службы не устраивают.

- Мы-то свои обязательства перед этими людьми выполняем, а если они опустошают бюджет другого государства, так пусть там и решают эту проблему, - рассудил в беседе с «КП» доцент Высшей школы экономики, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

Для иностранца миграционный центр - это путевка в российскую жизнь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выгода № 2: Получка вырастет на треть

Самый главный выигрыш, который получают новые россияне, - это не пенсия, убеждена председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, а широкие возможности трудоустройства.

- Мигрант платит за патент, дающий право на работу, более 15 тысяч рублей ежегодно, плюс в зависимости от региона от 3 до 9 тысяч ежемесячно, а приобретая российское гражданство, освобождается от этих платежей, - говорит Шеслер. - Но главное не это. Для кадровиков сотрудник-иностранец - это страшный сон. Нужно заполнять множество бумаг и подавать их в миграционные службы. А оттуда документы возвращают: не так заполнили. Написано не «г. Москва», а «гор. Москва». Или вместо «Украинская ССР» - «УССР». Это такой уровень придирок. Единого стандарта нет. Где-то требуют так, а где-то - по-другому.

- В строительных компаниях, в розничной торговле, ЖКХ, а также в крупных структурах, привлекающих топ-менеджеров и штучных специалистов со всего мира, - там, где трудоустройство иностранцев поставлено на поток, есть специалисты, заточенные именно под эту работу. Но для обычной организации прием негражданина - это шок. Поэтому многие и не связываются. В результате при дефиците кадров очень трудно, например, устроиться инженером-технологом, конструктором, электриком, учителем, - продолжает Шеслер.

В результате если уж и берут иностранца, то, учитывая все эти заморочки, зарплату ему, как правило, дают с дисконтом - процентов на 30. И тот соглашается, куда деваться.

Выгода № 3: Банкир, займи на ипотеку!

А еще наша двуглаво-орлиная паспортина помогает получить кредит.

Вообще-то закон не запрещает давать иностранцам взаймы. Но банки делают это крайне неохотно: слишком велик риск, что чужеземец возьмет деньги и исчезнет. Поэтому в ряде финансовых организаций так прямо и пишут: для получения кредита необходим паспорт гражданина РФ. Те же банки, что рискуют давать иностранцам в долг, документы претендентов разглядывают чуть ли не под лупой - давно ли в России, высока ли официальная зарплата, есть ли поручители. Да и процент за риск могут накинуть.

- А что касается материнского капитала и детских пособий, то в законодательстве четко говорится, что эти выплаты предоставляются только гражданам РФ, - акцентирует мое внимание адвокат Филипп Деменков, специализирующийся на вопросах миграционного законодательства.

Выгода № 4: Скажите, доктор, ведь не даром?

Российский паспорт дает возможность пользоваться и бесплатной медициной. Такую же возможность предоставляют ВНЖ и разрешение на временное проживание (РВП).

- Имея ВНЖ, я получала нормальное медобслуживание, - подтверждает Лариса Шеслер. - Причем если официально зарегистрирован в одном месте, а снимаешь жилье в другом, то прикрепиться к поликлинике можно по реальному адресу.

Рассказал знакомым иностранцам - не верят. Завалили меня историями, как их заставляли ездить за тридевять земель в поликлинику по официальному адресу регистрации. Ладно, проверим. Звоню в свою районную поликлинику, представляюсь гражданином Украины.

- Если у вас есть полис, можете приходить прикрепляться, - отвечают мне.

- А если я зарегистрирован в другом месте, а здесь снимаю квартиру, и хозяин не хочет делать регистрацию?

- Ничего страшного, приходите, прикрепим...

Кстати, в моей поликлинике, обслуживающей огромную территорию, как мне сказали, не прикрепилось ни одного иностранца, даже с ВНЖ! Очевидно, все думают, что это невозможно, и пользуются платными услугами.

А если нет ВНЖ? Тогда действительно за здоровье придется доплачивать. Когда получаешь трудовой патент, обязательное условие - оплатить полис добровольного медстрахования. А если и патента нет, вот тогда только платная медицина - за исключением родов и других экстренных случаев по «Скорой».

ПУТЬ К ГРАЖДАНСТВУ

«Вам патент? Раздевайтесь!»

Начало легализации трудящегося иностранца в России - получение патента. Делается это в специализированных миграционных центрах. Самый крупный в стране - в подмосковном поселке Сахарово.

Работает без выходных и может принять до 7500 человек в день. К нему не зарастает народная тропа. Да что там тропа - широкая дорога: прорабы автобусами привозят бригады трудяг. Здесь же получают и разрешение на временное пребывание, и вид на жительство, и гражданство оформляют. Недаром местные сотрудники хвалятся: мы за день даем денег, как вся нефтянка.

Вот как работает эта фабрика.

- Мне выдали браслет - и вперед по кабинетам - рассказывает журналистка Александра, она приехала в Москву из Приднестровья. - Всего 7 зон. Браслет - пропуск между ними. Пока тебе не сделают электронную отметку, что ты сдал, например, анализ крови и прочие, ты из лабораторной зоны не выйдешь. Помимо этого нужно пройти осмотр у разных врачей. Раздеваешься, тебя осматривают... Но медицина - потом. А перед этим экзамен по русскому языку. От него освобождены только те, кто оканчивал школу или вуз в России или СССР, а вот, к примеру, доцент кафедры русского языка с дипломом Киевского госуниверситета постсоветских времен - будь добр подтверди знания.

Мнение эксперта

«Вчерашние украинцы дадут нашей экономике до $12 млрд»

Переезд в Россию граждан из соседних стран выгоден и самой России. Особенно, если речь идет о мигрантах с Украины.

- Вы учтите, что российские паспорта получают и представители крупного украинского капитала, они переводят сюда свой бизнес, - говорит доцент Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. - Следом за ними едут их партнеры, менеджеры их компаний, многие с семьями. Они вносят в российскую экономику миллиарды долларов - покупают дома, квартиры, земли, оставляют средства в банках. К нам приходят специалисты, деньги и технологии - это положительный процесс. России надо же строить заводы и замещать ту продукцию, которую получали ранее с Украины. Нужны кадры для этих предприятий. Приехало огромное количество детей, для которых Россия будет родиной. Если оценивать макроэкономически весь этот финансовый и человеческий потенциал, сколько он внес и внесет в российскую экономику, то можно говорить о сумме в 10 - 12 млрд долларов, это немало. Причем прибывает активная часть населения, они приходят на новую территорию, будут стремиться обустроиться, овладеть новыми знаниями, хорошо зарабатывать. Сейчас в России находится 3,5 млн украинских гастарбайтеров - смело увеличим эту цифру в 2 раза за счет членов семьи. И еще не менее 3 млн прибыло с 2014 года. Итого 10 миллионов. Им давно нужно дать паспорта - это надежный кадровый резерв нашей экономики.

СКАЗАНО

Сергей ГАВРИЛОВ, председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений:

"Люди рвутся в Россию, но здесь сталкиваются с огромными проблемами, бюрократическими препонами, коррупцией. Не могут устроиться на работу, определить детей в школы, сады. Мы сейчас обсуждаем с правительством пакет дополнительных мер по упрощению получения гражданства и вида на жительство в России для людей с Донбасса, а возможно и других регионов Украины. Без всяких языковых экзаменов, сбора справок, хождений по инстанциям со всеми этими коррупционными рисками. Не хотят менять гражданство - пусть получают вид на жительство в России: будут жить и работать у нас и иметь возможность вернуться в свои дома, когда там все наладится.

При этом будем усиливать миграционную службу — чтобы там работало достаточное количество людей и работали они в прозрачных условиях."

КОМПЕТЕНТНО

Все дело в прописке

- Все материальные блага, «привязанные» к гражданству или ВНЖ, можно реализовать только при наличии регистрации по месту жительства — прописки, по-старому, - говорит юрист Мария Красова. - Вот с этой регистрацией возможны сады, пенсии, пособия, выплаты по безработице и другие льготы. Она необходима и для того, чтобы воспользоваться государственной программой переселения соотечественников, подать документы на получение гражданства. Эту регистрацию можно получить, если стать собственником жилья — ясно, что такая возможность есть далеко не у каждого переселенца, а у беженцев ее и вовсе нет. Либо получить постоянную регистрация в арендуемой квартире — но для этого нужно согласие собственника, а они идут на это крайне редко. Показательна история калужской правозащитницы Татьяны Котляр, которая бескорыстно регистрировала у себя в квартире переселенцев с Украины — чтобы те могли воспользоваться положенными им по закону благами. Так ей присудили уголовный штраф за фиктивную регистрацию 167 человек, правда, тут же в суде отменили приговор за истечением срока давности.