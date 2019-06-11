Лобода отписалась от Лазарева в Инстаграме

В выходные в ДС «Мегаспорт» прошла премия Муз ТВ. Никто в кои-то веки на самой церемонии не поругался. Даже Ксения Собчак, которая выводила на скандалы Филиппа Киркорова, Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша, желаемого не добилась - мастодонты нашего звездного небосклона не хотели ссориться, а хотели тупо получать тарелки и наслаждаться шоу.

Но после того, как Премия прошла и все ожили после афтепати, вдруг выяснилось, что что-то все же бурлило за кулисами. В Интернете появились истории о том, что на церемонии обычно мирный и спокойный Сергей Лазарев якобы вдруг подскочил к Светлане Лободе, и, что-то наговорив в эмоциях победительнице в номинации «Певица года», растворился в свете софитов. Светлана в ответ, как углядели ушлые поклонники, отписалась от Лазарева в Инстаграме. А по нынешним временам, как мы все понимаем, это практически тоже самое, что и брошенная перчатка, вызов. Мы были страшно удивлены - когда же успела случиться эта скандальная коллизия, если Сергей и Светлана сидели в разных концах звездного «випа» и друг к другу при всем желании не могли бы пробраться? И с чего вдруг такая экспрессия? Вряд ли Лазарев претендовал на победу в номинации, где награду забрала Лобода. Сами фигуранты как воды в рот набрали, никаких комментариев не дают, а в соцсетях лишь благодарят гендиректора Муз ТВ Армана Давлетярова за награды и признаются в любви к своему делу жизни.

Это всего лишь наши предположения, но в теории ссора вполне могла произойти из-за того, что Лазарев должен был закрывать премию со своим «евровидийным» номером. Но из-за технических сложностей постановку с зеркалами повторить организаторы не смогли. И вместо Сергея церемонию закрывала Лобода. Которой, к слову, организаторы позволили спеть почти 20-минутное попурри из 6 песен, чего не было на этой премии даже у Филиппа Киркорова на его 50 летие.

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Премия Муз ТВ, как метко заметила Диана Арбенина, получая награду в номинации «рок-артист» - самая честная. Мы, посмотрев церемонию до конца, склонны с этим согласиться. Но не можем не отметить и старание наших артисток предстать в наилучшем виде. Тем более в такую жару ну как не снять с себя лишнее? Мы решили рассказать про тех артисток, у которых это получилось лучше всего (подробности).