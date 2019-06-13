Самая лучшая окрошка: рецепт от Роскачества

В классический вариант рецепта окрошки входят стандартные картофель, яйца, огурцы, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас. Для сытости добавляю вареную колбасу или отварное мясо. Разберемся с экспертами Роскачества, как выбрать лучшие продукты.

Картошка: желтоватая, среднего размера

Главные признаки хорошей и вкусной картошки для окрошки:

1. Среднего размера, твердая и упругая: как правило, в таких клубнях оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных.

2. Без темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вы все же купили такой картофель, то зелень и наросты нужно срезать. В позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека. Если картофель после хранения пророс, срежьте толстый слой кожуры.

3. Смотри на цвет. Как говорят эксперты, большинство сортов розовой картошки хороши для жарки, желтоватая – для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.

Подробное исследование картофеля.

Лучшая «Докторская»: ориентируйтесь на рейтинг

Если предпочитаете добавлять в окрошку не вареное мясо, а вареную колбасу, то выбирайте ту, что самая вкусная и безопасная. По результатам исследований Роскачества в рейтинг лучшей «Докторской» колбасы вошла продукция торговых марок «Мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина», «Снежана», «Пит-Продукт».

Яйца: выбирайте от местных несушек

Судя по проверке Роскачества, яйца в магазинах вполне безопасны, свежи и качественны. В тройке лучших: «Самое вкусное» (ПТФ «Красный колос», Липецкая область), «Лента» (ОАО «Волжанин», Санкт-Петербург), «Птицефабрика «Владимировская» (ООО «Птицефабрика «Владимировская».

Но есть небольшие нюансы при выборе:

* Срок изготовления: чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.

* Производитель: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше.

* Место хранения яиц. Оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно.

КСТАТИ

Как сделать окрошку нежнее

* Яйца можно нарезать кубиками. Но для нежности можно порезать (или потереть на терке) только белки, а из желтка приготовьте заправку: растереть с горчицей, добавить сметану, сахар, соль по вкусу. Перемешайте с небольшим количеством кваса.

* Чтобы сделать укроп и зеленый лук более мягкими, разотрите мелко нарезанную зелень с солью.

Чем залить окрошку?

Для разнообразия можно приготовить окрошку на кефире, айране. А рыбную окрошку заливают даже пивом! Но классическая окрошка делается с кисловатым, но не сладким квасом. Почти весь проверенный в 2017 году квас оказался отличного качества.

Если вы готовите окрошку на кефире, то убедитесь, что правильно выбираете: натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности натурального кефира в среднем 10–14 дней. Если срок годности кефира равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт домашнего кваса от Роскачества

Нужно: 400 граммов ржаного хлеба (бородинский, дарницкий или любой другой ржано-пшеничный), 3 литра воды, 1 чайная ложка сухих дрожжей и 50 граммов сахарного песка.

1. Хлеб нарежьте уложите на противень и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 20–25 минут. Когда хлеб подрумянится, дайте ему остыть.

2. Пока хлеб подрумянивается, вскипятите воду и засыпьте в нее сахарный песок, перемешайте и поставьте остывать до комнатной температуры.

3. Отлейте подслащенную воду (буквально полстакана) и растворите дрожжи.

4. Уложите остывший и подсушенный хлеб в кастрюлю и залейте подслащенной водой, постепенно вливая разведенные дрожжи.

5. Накройте кастрюлю марлей и оставьте бродить при комнатной температуре на 10–12 часов.

6. На следующий день процедите квас через мелкое сито или 2–3 слоя марли. Потом разлейте напиток по бутылкам и поставьте дозревать в холодильник. Если любите сильно газированный напиток, добавьте в каждую бутылку по 5-10 светлых изюминок.

Спустя 12–16 часов хлебный квас для окрошки будет готов.

КСТАТИ

Три рецепта на любой вкус

Зеленая

Нужно: тан, айран или соленая минеральная вода (например, Ессентуки 4), 2 огурца, 5 редисок, 2 вареных куриных яйца (или 5-7 перепелиных), пучок петрушки, укропа, зеленого лука, соль по вкусу. По желанию — базилик, кинза.

Зелень хорошо размолоть в блендере, смешать с солью, чтобы дала сок. Огурцы и редиску мелко порезать или натереть на крупной терке, яйца измельчить или тоже натереть на терке. Все перемешать, залить таном или минералкой. Отлично подойдет для худеющих.

Кефирная

Нужно: 200 г кефира (жирность – 1%, или смесь 3% кефира с минеральной газированной водой), 100 г картофеля, 2 свежих огурца, сваренное вкрутую яйцо, 3–4 перышка зеленого лука, соль (по вкусу).

Сваренный картофель нарежьте мелкими кубиками, а свежие огурцы – соломкой. Разомните чищенное вареное яйцо вилкой, а затем перемешайте с нарезанным зеленым луком. Выложите все в глубокую тарелку, посолите, залейте охлажденным кефиром, хорошо перемешайте.

Мясная

Нужно: 1 л несладкого кваса, 400 г отварного белого куриного мяса, 200 г отварной цветной капусты (по желанию - для эксперимента), пучок редиса, 3 крупные отварные картофелины, 2 яйца, пучок петрушки, соль (по вкусу), 50 г обезжиренной сметаны.

Отварное охлажденное куриное мясо и очищенный от кожуры картофель порежьте мелкими кубиками, соедините с отварными соцветиями капусты. Вымытый редис нарежьте кружочками. Сваренные вкрутую яйца очистите от скорлупы, разомните вилкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты в кастрюле, посолите, добавьте квас. Перед подачей на стол посыпьте окрошку рубленой зеленью петрушки, залейте сметаной.