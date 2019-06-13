2019-06-13T03:11:21+03:00
Общество

Самая лучшая окрошка: рецепт от Роскачества

Освежающий и легкий летний суп приготовить легко. Но главное — выбрать качественные ингредиенты [три простых рецепта]
Анна КУКАРЦЕВА
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В классический вариант рецепта окрошки входят стандартные картофель, яйца, огурцы, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квасВ классический вариант рецепта окрошки входят стандартные картофель, яйца, огурцы, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квасФото: Михаил ФРОЛОВ
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В классический вариант рецепта окрошки входят стандартные картофель, яйца, огурцы, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас. Для сытости добавляю вареную колбасу или отварное мясо. Разберемся с экспертами Роскачества, как выбрать лучшие продукты.

Картошка: желтоватая, среднего размера

Главные признаки хорошей и вкусной картошки для окрошки:

1. Среднего размера, твердая и упругая: как правило, в таких клубнях оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных.

2. Без темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вы все же купили такой картофель, то зелень и наросты нужно срезать. В позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека. Если картофель после хранения пророс, срежьте толстый слой кожуры.

3. Смотри на цвет. Как говорят эксперты, большинство сортов розовой картошки хороши для жарки, желтоватая – для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.

Подробное исследование картофеля.

Лучшая «Докторская»: ориентируйтесь на рейтинг

Если предпочитаете добавлять в окрошку не вареное мясо, а вареную колбасу, то выбирайте ту, что самая вкусная и безопасная. По результатам исследований Роскачества в рейтинг лучшей «Докторской» колбасы вошла продукция торговых марок «Мясокомбинат «Балахоновский», «Окраина», «Снежана», «Пит-Продукт».

Яйца: выбирайте от местных несушек

Судя по проверке Роскачества, яйца в магазинах вполне безопасны, свежи и качественны. В тройке лучших: «Самое вкусное» (ПТФ «Красный колос», Липецкая область), «Лента» (ОАО «Волжанин», Санкт-Петербург), «Птицефабрика «Владимировская» (ООО «Птицефабрика «Владимировская».

Но есть небольшие нюансы при выборе:

* Срок изготовления: чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.

* Производитель: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше.

* Место хранения яиц. Оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно.

КСТАТИ

Как сделать окрошку нежнее

* Яйца можно нарезать кубиками. Но для нежности можно порезать (или потереть на терке) только белки, а из желтка приготовьте заправку: растереть с горчицей, добавить сметану, сахар, соль по вкусу. Перемешайте с небольшим количеством кваса.

* Чтобы сделать укроп и зеленый лук более мягкими, разотрите мелко нарезанную зелень с солью.

Чем залить окрошку?

Для разнообразия можно приготовить окрошку на кефире, айране. А рыбную окрошку заливают даже пивом! Но классическая окрошка делается с кисловатым, но не сладким квасом. Почти весь проверенный в 2017 году квас оказался отличного качества.

Если вы готовите окрошку на кефире, то убедитесь, что правильно выбираете: натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности натурального кефира в среднем 10–14 дней. Если срок годности кефира равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров.

НА ЗАМЕТКУ

Рецепт домашнего кваса от Роскачества

Нужно: 400 граммов ржаного хлеба (бородинский, дарницкий или любой другой ржано-пшеничный), 3 литра воды, 1 чайная ложка сухих дрожжей и 50 граммов сахарного песка.

1. Хлеб нарежьте уложите на противень и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 20–25 минут. Когда хлеб подрумянится, дайте ему остыть.

2. Пока хлеб подрумянивается, вскипятите воду и засыпьте в нее сахарный песок, перемешайте и поставьте остывать до комнатной температуры.

3. Отлейте подслащенную воду (буквально полстакана) и растворите дрожжи.

4. Уложите остывший и подсушенный хлеб в кастрюлю и залейте подслащенной водой, постепенно вливая разведенные дрожжи.

5. Накройте кастрюлю марлей и оставьте бродить при комнатной температуре на 10–12 часов.

6. На следующий день процедите квас через мелкое сито или 2–3 слоя марли. Потом разлейте напиток по бутылкам и поставьте дозревать в холодильник. Если любите сильно газированный напиток, добавьте в каждую бутылку по 5-10 светлых изюминок.

Спустя 12–16 часов хлебный квас для окрошки будет готов.

КСТАТИ

Три рецепта на любой вкус

Зеленая

Нужно: тан, айран или соленая минеральная вода (например, Ессентуки 4), 2 огурца, 5 редисок, 2 вареных куриных яйца (или 5-7 перепелиных), пучок петрушки, укропа, зеленого лука, соль по вкусу. По желанию — базилик, кинза.

Зелень хорошо размолоть в блендере, смешать с солью, чтобы дала сок. Огурцы и редиску мелко порезать или натереть на крупной терке, яйца измельчить или тоже натереть на терке. Все перемешать, залить таном или минералкой. Отлично подойдет для худеющих.

Кефирная

Нужно: 200 г кефира (жирность – 1%, или смесь 3% кефира с минеральной газированной водой), 100 г картофеля, 2 свежих огурца, сваренное вкрутую яйцо, 3–4 перышка зеленого лука, соль (по вкусу).

Сваренный картофель нарежьте мелкими кубиками, а свежие огурцы – соломкой. Разомните чищенное вареное яйцо вилкой, а затем перемешайте с нарезанным зеленым луком. Выложите все в глубокую тарелку, посолите, залейте охлажденным кефиром, хорошо перемешайте.

Мясная

Нужно: 1 л несладкого кваса, 400 г отварного белого куриного мяса, 200 г отварной цветной капусты (по желанию - для эксперимента), пучок редиса, 3 крупные отварные картофелины, 2 яйца, пучок петрушки, соль (по вкусу), 50 г обезжиренной сметаны.

Отварное охлажденное куриное мясо и очищенный от кожуры картофель порежьте мелкими кубиками, соедините с отварными соцветиями капусты. Вымытый редис нарежьте кружочками. Сваренные вкрутую яйца очистите от скорлупы, разомните вилкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты в кастрюле, посолите, добавьте квас. Перед подачей на стол посыпьте окрошку рубленой зеленью петрушки, залейте сметаной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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