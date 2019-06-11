Косоглазая звезда Инстаграма: Самая популярная кошка планеты побила очередной рекорд

Если вы еще не знакомы, это Нала - самая популярная кошка планеты. На днях полосатая звезда отметила очередную победу: число ее подписчиков в Инстаграме перевалило за 4 млн 100 тысяч человек.

nala_cat Practicing my smile

По этому поводу пушистый инста-блогер получила дополнительную порцию лакомств. А вот в 2017 году ее успехи в соцсети отмечали с гораздо большим размахом: тогда Нала попала в Книгу рекордов Гиннесса и официально стала самой популярной кошкой Инстаграма.

nala_cat My Guinness World Record @guinnessworldrecords

Нале восемь лет, она помесь сиамской кошки и полосатой табби. Ее изюминка - круглые голубые глаза, которые немного косят. Из-за этого взгляд кажется наивным и особенно трогательным.

nala_cat Just me resting my chin on a box

Именно этот взгляд когда-то и покорил хозяйку Налы, которая в пять месяцев забрала свою питомицу из кошачьего приюта. Сейчас косоглазая озорница живет в Лос-Анджелесе в семье, где, кроме нее, есть еще четыре кошки и собака.

nala_cat We love you to infinity and beyond Happy #hugyourcatday #nationalhugyourcatday

- Сначала я сфотографировала ее для соцсетей, чтобы показать знакомым свою новую кошку, - рассказывает хозяйка. - Я не думала, что снимки Налы так всем понравятся и она станет популярной.

nala_cat The original peek a boo photo @nala_cat_store

За эти годы Нала позировала для журналов, рекламировала кошачью еду и участвовала со звездами во всевозможных телепрограммах. Кошечка снимается в собственном шоу, которое выходит на YouTube и в Facebook. А еще она - героиня мемов и смешных коллажей, гуляющих по интернету.

nala_cat Let s bring the Shark hat back!

Симпатичная мордашка Налы красуется на сувенирах — футболках, чашках, шапках, блокнотиках. Все деньги от их продажи идут в помощь приютам для животных.