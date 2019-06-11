2019-06-11T13:14:12+03:00
Дом. Семья

Косоглазая звезда Инстаграма: Самая популярная кошка планеты побила очередной рекорд

За страничкой Налы в соцсети следят более 4 миллионов человек
Ирина СУХАНОВА
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Нала - пушистая инста-блогерша. Фото: Инстаграм.Нала - пушистая инста-блогерша. Фото: Инстаграм.
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Если вы еще не знакомы, это Нала - самая популярная кошка планеты. На днях полосатая звезда отметила очередную победу: число ее подписчиков в Инстаграме перевалило за 4 млн 100 тысяч человек.

nala_catnala_cat
Practicing my smile
98924 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По этому поводу пушистый инста-блогер получила дополнительную порцию лакомств. А вот в 2017 году ее успехи в соцсети отмечали с гораздо большим размахом: тогда Нала попала в Книгу рекордов Гиннесса и официально стала самой популярной кошкой Инстаграма.

nala_catnala_cat
My Guinness World Record @guinnessworldrecords
396303 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Нале восемь лет, она помесь сиамской кошки и полосатой табби. Ее изюминка - круглые голубые глаза, которые немного косят. Из-за этого взгляд кажется наивным и особенно трогательным.

nala_catnala_cat
Just me resting my chin on a box
72669 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Именно этот взгляд когда-то и покорил хозяйку Налы, которая в пять месяцев забрала свою питомицу из кошачьего приюта. Сейчас косоглазая озорница живет в Лос-Анджелесе в семье, где, кроме нее, есть еще четыре кошки и собака.

nala_catnala_cat
We love you to infinity and beyond Happy #hugyourcatday #nationalhugyourcatday
63029 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сначала я сфотографировала ее для соцсетей, чтобы показать знакомым свою новую кошку, - рассказывает хозяйка. - Я не думала, что снимки Налы так всем понравятся и она станет популярной.

nala_catnala_cat
The original peek a boo photo @nala_cat_store
114081 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

За эти годы Нала позировала для журналов, рекламировала кошачью еду и участвовала со звездами во всевозможных телепрограммах. Кошечка снимается в собственном шоу, которое выходит на YouTube и в Facebook. А еще она - героиня мемов и смешных коллажей, гуляющих по интернету.

nala_catnala_cat
Let s bring the Shark hat back!
94485 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Симпатичная мордашка Налы красуется на сувенирах — футболках, чашках, шапках, блокнотиках. Все деньги от их продажи идут в помощь приютам для животных.

nala_catnala_cat
Good morning Can you rub my belly?
63917 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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