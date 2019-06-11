2019-06-11T13:11:28+03:00
Экономика

Разрешение второго родителя не требуется: в чем суть новых правил вывоза детей заграницу в России

Во всенародный праздник - День России вступают в силу новые правила детского зарубежного отдыха
Михаил ЗУБОВ
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С 12 июня вступают в силу новые правила. Разрешения второго родителя больше не требуетсяС 12 июня вступают в силу новые правила. Разрешения второго родителя больше не требуетсяФото: Иван ВИСЛОВ
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Начиная с 2003 года действовало правило о том, что если ребенок выезжает за границу только с одним из родителей, то второй должен был написать и нотариально заверить разрешение на выезд. Этот документ предоставлялся на границе сотрудникам ФСБ и с него снималась копия.

С 12 июня вступают в силу новые правила. Разрешения второго родителя больше не требуется. Но если он возражает против зарубежной поездки своего ребенка, то может оставить заявление о своем несогласии в подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

Раньше родители, которые подозревали, что у них могут похитить ребенка, оставляли аналогичное заявление пограничной службе.

Источник в УФМС по городу Москва сказал «КП», что при применении новой практики могут возникнуть затруднения.

«Вот какой-то родитель пришел к нам и написал заявление, что возражает против вывоза ребенка за границу. Мы, согласно постановлению правительства, вносим этот документ в базу данных, и что дальше? А пограничная служба больше такими вопросами не занимается».

ИСТОЧНИК KP.RU

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