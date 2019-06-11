2019-06-11T07:14:06+03:00
Общество

Порядок вывоза детей за границу изменится с 12 июня

Теперь подавать заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего нужно будет в МВД, а не в погранслужбу ФСБ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границуС 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 12 июня 2019 года в России изменятся правила вывоза детей за рубеж. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. В силу вступит новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ за границу.

"В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации", - сообщается на сайте ведомства.

Теперь нужно будет обращаться не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы министерства внутренних дел, занимающимися вопросами миграции. Если же заявитель проживает за границей, то он может передать заявление через консульство или другие учреждение дипломатической миссии.

К слову, сайт kp.ru ранее пытался разобраться, почему многие иностранцы так хотят получить российские паспорта. Вопрос рассматривался не с политической, а с экономической точки зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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