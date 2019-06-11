2019-06-11T14:30:36+03:00
В мире

В Германии назвали топ-10 самых красивых русских имен

Среди них - Мила, Дарья, Алеша и Коля
Мария БЕРК
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Самыми красивыми русскими именами для девочек, журналисты издания посчитали: Алина, Полина, Дарья, Мила и ВикаСамыми красивыми русскими именами для девочек, журналисты издания посчитали: Алина, Полина, Дарья, Мила и ВикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Немецкий журнал Wunderweib составил рейтинг самых благозвучных русских имен для детей. Не достаточно немцам одних только Дмитриев и Ольг.

- На русском языке говорят более 280 млн человек по всему миру. Сама Россия - страна интересная, с гигантской историей. Русские имена сейчас в тренде. Это неудивительно, ведь они звучат красиво и каждое имеет особый смысл, - говорится в публикации.

Самыми красивыми русскими именами для девочек, журналисты издания посчитали: Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.

Имя Алина сейчас пользуется большой популярностью в Германии. Немецкие журналисты напоминают, что это имя носили многие известные русские балерины, например, прима Мариинского театра Алина Сомова. Правда, кроме Сомовой никого вспомнить с таким именем не смогли.

Имя Дарья неизвестно немцам, но журналисты уверены, что ситуация может измениться, ведь Дарья или Дария - «дарующая добро».

Среди имен для мальчиков бесспорными лидерами оказались Алеша, Коля, Максим, Вадим и Никита.

Имя Алеша немецкие журналисты называют краткой формой таких имен как Александр и Алексей, а имя Вадим - сокращенным от Владимира.

Именами Никита и Максим рекомендуют называть не только мальчиков, но и девочек. И признают, что мужское имя Николай очень популярно и у немцев, поэтому советуют использовать еще и краткую версию.

- Мода на русские имена и вообще на русскость довольно регулярное мировое явление. Как только Россия делает что-то выдающееся и значительное для всего мира, то начинается массовая любовь ко всему русскому, - говорит "КП" социолог Алексей Рощин. - Например, после полета первого человека в космос везде мальчиков стали называть в честь Гагарина - Юрий. Где-то Юрий был не только именем, но и превращался в фамилию.

Русское имя Алеша обрело популярность после Второй мировой войны, благодаря подвигам советских солдат. Но и, конечно, во всей Европе знают расстрелянного Алексея Романова, сына Николая II. Поэтому с этим именем европейцы знакомы хорошо и его используют не только для мальчиков, но и для девочек. Видимо, окончание «а» сбивает иностранцев с толку и они используют имена, оканчивающиеся на «а», как женские.

Еще одна волна любви ко всему русскому началась в период перестройки. Тогда мир праздновал окончание «холодной войны», начало гласности в СССР. Враг, которого боялись десятилетиями, оказался ручным. Тогда дети даже получали при рождении имя «Перестройка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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