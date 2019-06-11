Андрей Макаревич: Нет, нашей «Машины» 12 июня на Красной площади все же не будет

Во вторник, 11 июня, сразу после обеда, в сети появилась информация о том, что якобы прославленная группа «Машина времени», недавно отметившая полувековой юбилей, и которую - сначала пригласили участвовать в праздничном концерте 12 июня, а потом вычеркнули из программы - все же выступит в День России на Красной площади.

- Нет, это - ложная информация, - с ходу ответил Андрей Вадимович на мой вопрос - верны ли эти сведения, - нашей «Машины» на Красной площади 12 июня не будет.

И дальше эту тему он обсуждать не стал.

Напомню - в пятницу, 14 июня, на Радио «Комсомольская правда» пройдёт запись программы «Непарадные портреты с Александром Гамовым» - с участием Андрея Макаревича. Свои вопросы можете присылать по адресу: gamov@kp.ru

Ждём!

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Андрей Макаревич: Кто отменил выступление «Машины» на Красной площади 12 июня - не знаю. Встретимся на концерте в Москве 29 июня!

- Алло, Андрей, привет!

- Привет, Саш.

- Скажи, пожалуйста, почему отменили выступление "Машины времени" на Красной площади 12 июня, в День России? Об этом вот только что прошла информация...

- Откуда я знаю? (подробности)