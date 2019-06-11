Историк моды о звёздной дорожке «Кинотавра»: Собчак и Беркова скопировали «голое» платье Мэрилин Монро

На кинофестивале «Кинотавр» отшумела дорожка открытия. Самые яркие звезды кино и шоу-бизнеса показали свои лучшие наряды и выгуляли бриллианты. И по традиции подверглись критике наших читателей. «Мы в таких платьях за хлебом ходим, а они на дорожку», «Почему почти все в чёрном? Слишком траурно», — присоединились к критике знаменитостей блоггеры. Претензия у всех одна и та же: наши звёздные дорожки проигрывают голливудским. О причинах по просьбе «КП» рассуждает историк моды Анатоль Вовк.

Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Агния Дитковските.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Голливудские красные ковровые дорожки всегда будут отличаться от российских, — убеждён наш эксперт. — Начнем с того, что традиция выгуливать дорогие наряды и украшения на ковровой дорожке в Америке существует очень давно, тогда как в России это явление вошло в моду только в конце 90-х. Плюс ко всему не стоит сравнивать доходы отечественных знаменитостей и звезд Голливуда. Последние могут себе позволить дорогие платья, а наши артистки чаще всего берут наряды напрокат. Не каждая российская звезда может себе позволить купить платье за 50 000 или 100 000 долларов. Для каждой дорожки! Ведь в одном и том же наряде по несколько раз у артистов не принято появляться. При этом важно осознавать, что многие из голливудских актеров имеют контракты, обязывающие их носить платья с апелляцией haute couture (высокая мода — Ред.). Эти платья изготавливаются в ателье модных домов, а не на фабриках в Бангладеше. Стоимость подобных нарядов порой доходит до сумасшедших цифр, как, например, в случае с платьем певицы Рианны от Гуо Пей на балу института костюмов «Мет Гала» в 2015 году. Этот наряд певица приобрела за 750 000 долларов. Иногда модные дома идут навстречу звёздам Голливуда, делают им серьёзные скидки или предлагают наряды на выгодных для знаменитостей условиях. Ведь после Оскара или Мет Гала миллионы поклонников звёзд Голливуда хотят знать, в чьем платье или украшениях пришли их любимцы.

Ингеборга Дапкунайте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам историка моды Анатолия Вовка, не стоит упрекать Ингеборгу Дапкунайте, Агнию Дитковските, Ксению Раппопорт в отсутствии фантазии за то, что они выбрали для красной дорожки «Кинотавра» наряды чёрного цвета.

— Ещё со времен 1920-х годов черный цвет не выходил из моды, — говорит историк моды. — Черное платье — это классика, которая выгодно подчеркивает фигуру. Этот цвет уже много лет не сходит с ковровых дорожек мировых кинофестивалей. Черное платье в пол, в меру открытое декольте и соответствующие ювелирные украшения — простой рецепт, когда трудно определиться с нарядом. Важно понимать, что черное платье может быть разным. Оно может быть офисного типа, траурным или эффектным, которое мы привыкли видеть в голливудских фильмах.

Как считает историк моды Анатоль Вовк, судя по красной дорожке «Кинотавра», дизайнеры волей-неволей оглядываются на давние коллекции кутюрье прошлых лет.

— Мода циклична, и многие дизайнеры вдохновляются прошлым при создании своих платьев. Примером может служить платье актрисы Екатерины Вуличенко, которая отдала предпочтение образу, воспетому Кристианом Диором, — рассказывает историк моды Анатоль Вовк. — Подобного рода платья были представлены в его коллекции 1947 года, которую сразу же окрестили «new look» (новый силуэт — Ред.). Это один из самых популярных фасонов платьев, которые выбирают для церемонии. Платье универсальное, ведь оно подчеркивает талию и в тоже время может решить вопрос с широкими бедрами или узкими плечами. Например, в похожем дефилировала Софи Лорен в 1955 году. Исторический отсыл есть и в платье актрисы Маруси Фоминой («Красная королева», «Мата Хари», «Пиковая дама»). В Париже помимо Коко Шанель было много других женщин кутюрье, среди которых была и Мадам Гре. Каждое платье Аликс Гре было исполнено в сложнейшей технике плиссировки ткани. Зато женщины, которые были ее клиентками, всегда выглядели безупречно в ее шедеврах. С тех пор прошло много времени, но ее платья до сих пор вдохновляют дизайнеров. Примером может служить платье Маруси Фоминой, которое подчеркивает и без того идеальную фигуру его обладательницы. В этом платье все безукоризненно хорошо, от декольте до выреза. Платье с историей и с длинной молнией на юбке выбрала и Ингеборга Дапкунайте. До конца 1920-х годов молния не использовалась на платьях. Но дизайнеру итальянского происхождения, обосновавшийся на Вандомской площади Эльза Скиапарелли пришла идея совместить молнию и свои творения. Так, начиная именно с работ Скиап, молния вошла в моду и появлялась на ее платьях как спереди, так и сзади. Примером того, как этот тренд актуален и сегодня, показывает платье Ингеборги. Платье, которое с легкостью можно назвать одним из самых подходящих для ковровой дорожки кинофестиваля.

Екатерина Вуличенко и платье Софи Лорен.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как за 10 лет поменялась звёздная дорожка киносмотра в Сочи?

— Если сравнивать наряды приглашенных на кинофестиваль в 2009 и 2019 году, то очевидно, что многие стали осмысленней подходить к выбору нарядов, — считает историк моды Анатоль Вовк. — Чета Дюжевых, выбравшая в 2009 году сочетания алого и белого, смотрелись, скорее, как жених и невеста, сбежавшие со свадьбы на красную дорожку. Зато в 2019 году они выглядели как голливудская пара: правильно подобранное платье и прическа Татьяны и отличный костюм Дмитрия. Одним из самых примечательных примеров трансформации является Дарья Мороз. Прическа 2009 года и платье, которое было выбрано, скорее, походили для корпоративного коктейля. В этом же году внешний вид Дарьи произвел фурор. Смелое платье, открывающее стройные ноги. Туфли, добавляющие образу актрисы особенный флер. На примере Дарьи мы видим, что и в нашей стране есть звезды, понимающие, что такое дресс-код, и осознающие важность внешнего вида на подобных мероприятиях.

Звезды на открытии Кинотавра в 2009 году.Фото: "Экспресс-газета"

КСТАТИ

В этом году на церемонии открытия в соблазнительном «голом» платье блистала Ксения Собчак. И на одном из конкурсных кинопоказов в подобном, но только ещё более откровенном наряде появилась звезда фильмов для взрослых Елена Беркова. — «Голые» платья появляются на каждой дорожке в Америке. Эти платья еще со времен Голливуда привлекают внимание открытостью нравов, — рассказывает историк моды Анатоль Вовк. — А началось все с Мэрилин Монро, которая в 62 году купила такой наряд за 12 тысяч долларов. На него было нашито вручную две с половиной тысячи кристаллов. И это платье в истории моды было названо «голым». Именно его Мэрилин надела на 45-летний юбилей Джонни Кеннеди. И именно в нем она ему томно спела: «С днём рождения, мистер президент». Этот наряд от Жана Луи сама Мэрилин называла «кожа и бисер». Самое забавное, что Мэрилин могли бы не пустить на церемонию в таком смелом наряде. Служба протокола наверняка бы это не допустила. Но Монро пошла на хитрость. Спряталась под лебяжьим манто, которое сбросила, только выйдя на сцену. А там уже софиты сделали своё дело. Все в зале подумали, что актриса абсолютно обнажена. В 99 году это платье было продано на аукционе за 1 миллион 300 тысяч долларов. После Мэрилин предпочтения таким платьям отдавали Марлен Дитрих, Рианна, Ким Кардашьян. Неудивительно, что и наших звёзд привлекает этот смелый наряд.