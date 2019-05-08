Самые «голые» платья Met Gala-2019: Звезды разделись и оттянулись на афтепати Бала Института костюма

В Нью-Йорке завершился Бал Института Костюма Met Gala-2019: ежегодный прием в Музее Метрополитен собрал весь цвет мира моды, шоу-бизнеса, спорта и кино. Ну а для тех, кому было мало веселья на балу, устроили афтепати. И уж тут-то звездные красавицы оттянулись от всей души. Если Бал – это все-таки событие светское и чопорное, то вечеринка после него обычно проходит под девизом «вытворяю, что хочу».

Первым делом знаменитости избавились от неудобных бальных костюмов и облачились во что-то полегче. То есть в прозрачные и невесомые наряды, не скрывавшие их прелестей. Обнажились все – и спасибо папарацци, мы теперь тоже можем подглядеть, кто во что был одет.

В первых рядах звездных тусовщиц появилась Ким Кардашьян, затянутая в голубое латексное платье. Очень откровенный наряд с глубоким декольте облегал ее убийственные формы, словно вторая кожа. Образ дополнил блестящий парик, в котором она выглядела словно кукла Барби.

Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом.Фото: EAST NEWS

Ким КардашьянФото: EAST NEWS

Где Ким, там и ее сестричка Кайли Дженнер. Самая молодая миллиардерша планеты (по версии Forbes) надела на вечеринку после Met Gala-2019 зеленый и прозрачный костюм Русалочки.

Кайли ДженнерФото: EAST NEWS

Кайли ДженнерФото: EAST NEWS

На Балу Института Костюма модель Эмили Ратаковски позировала в серебристом платье, не скрывавшем ее груди, и в «ангельских» крылышках на голове. 27-летней американской манекенщице не привыкать обнажаться – стоит только заглянуть в ее Инстаграм, где она чаще фотографируется раздетой, чем одетой.

Эмили РатаковскиФото: REUTERS

Видимо, Эмили настолько выложилась на Балу, что на афтепати ее уже просто не хватило.

Эмили РатаковскиФото: REUTERS

Супермодели бывшими не бывают – и это решила доказать Амбер Валетта, которая в свои 45 лет еще чудо как хороша.

Амбер ВалеттаФото: REUTERS

Валлетта за свою карьеру появилась на обложке журнала Vogue более сорока раз – и, видимо, манекенщица решила напомнить об этом, нарядившись на Met Gala-2019 в черный комбидресс, высоко вырезанный по бедрам.

Амбер ВалеттаФото: EAST NEWS

Британская модель Кара Делевинь – любимица модного дома Dior. Манекенщица выбрала для бала совершенно прозрачный комбинезон, украшенный радужными полосками.

Кара ДелевиньФото: REUTERS

Кара ДелевиньФото: REUTERS

Манекенщица Уинни Харлоу страдает витилиго – нарушением пигментации кожи. Свою болезнь она сумела сделать своей «фишкой», и теперь она – одна из самых модных моделей планеты. Откровенный наряд, в котором она появилась на Met Gala, позволил пересчитать все пятнышки на ее теле.

Уинни ХарлоуФото: EAST NEWS

Зои Кравиц – дочь музыканта Лени Кравица, обычно не стесняется обнажать свое тело на публике. Вот и в этот раз без откровенного декольте не обошлось.

Зои КравицФото: REUTERS

Супермодель Белла Хадид выбрала для афтепати Met Gala совершенно прозрачный наряд в стиле 90-х.

Белла ХадидФото: EAST NEWS

49-летняя певица Гвен Стефани и на Балу не слишком-то смущалась в своем блестящем купальнике.

Гвен СтефаниФото: REUTERS

А на вечеринке после него и вовсе нарядилась в полупрозрачное мини-платье. Звезду сцены сопровождал креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт.

Гвен Стефани и Джереми СкоттФото: EAST NEWS

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ MET GALA-2019:

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Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы.Фото: EAST NEWS

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Мокрое платье Ким Кардашьян и блестящая Дженнифер Лопес

Ким КардашьянФото: REUTERS

Кто из звезд больше всех поразил воображение на красной дорожке Бала Института Костюма [фото]

Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019

Леди Гага на Met Gala-2019Фото: REUTERS

Леди Гага стала главной звездой вечера, а ее наряд цвета фуксии открыл Бал. То, что зонтики и гигантское розовое платье – настоящее костюмированное представление, стало ясно позже, когда легким движением руки ассистента наряд превратился… в черный вечерний туалет... (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД

Лучшие платья Met Gala-2018: Ким Кардашьян показала убийственные формы в золотом платье, а Рианна нарядилась в папскую тиару

Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер ХердФото: REUTERS

Вечеринка в 2018 году получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей (смотрите фоторепортаж)