Самые «голые» платья Met Gala-2019: Звезды разделись и оттянулись на афтепати Бала Института костюма
В Нью-Йорке завершился Бал Института Костюма Met Gala-2019: ежегодный прием в Музее Метрополитен собрал весь цвет мира моды, шоу-бизнеса, спорта и кино. Ну а для тех, кому было мало веселья на балу, устроили афтепати. И уж тут-то звездные красавицы оттянулись от всей души. Если Бал – это все-таки событие светское и чопорное, то вечеринка после него обычно проходит под девизом «вытворяю, что хочу».
Первым делом знаменитости избавились от неудобных бальных костюмов и облачились во что-то полегче. То есть в прозрачные и невесомые наряды, не скрывавшие их прелестей. Обнажились все – и спасибо папарацци, мы теперь тоже можем подглядеть, кто во что был одет.
В первых рядах звездных тусовщиц появилась Ким Кардашьян, затянутая в голубое латексное платье. Очень откровенный наряд с глубоким декольте облегал ее убийственные формы, словно вторая кожа. Образ дополнил блестящий парик, в котором она выглядела словно кукла Барби.
Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом.Фото: EAST NEWS
Ким КардашьянФото: EAST NEWS
Где Ким, там и ее сестричка Кайли Дженнер. Самая молодая миллиардерша планеты (по версии Forbes) надела на вечеринку после Met Gala-2019 зеленый и прозрачный костюм Русалочки.
Кайли ДженнерФото: EAST NEWS
Кайли ДженнерФото: EAST NEWS
На Балу Института Костюма модель Эмили Ратаковски позировала в серебристом платье, не скрывавшем ее груди, и в «ангельских» крылышках на голове. 27-летней американской манекенщице не привыкать обнажаться – стоит только заглянуть в ее Инстаграм, где она чаще фотографируется раздетой, чем одетой.
Эмили РатаковскиФото: REUTERS
Видимо, Эмили настолько выложилась на Балу, что на афтепати ее уже просто не хватило.
Эмили РатаковскиФото: REUTERS
Супермодели бывшими не бывают – и это решила доказать Амбер Валетта, которая в свои 45 лет еще чудо как хороша.
Амбер ВалеттаФото: REUTERS
Валлетта за свою карьеру появилась на обложке журнала Vogue более сорока раз – и, видимо, манекенщица решила напомнить об этом, нарядившись на Met Gala-2019 в черный комбидресс, высоко вырезанный по бедрам.
Амбер ВалеттаФото: EAST NEWS
Британская модель Кара Делевинь – любимица модного дома Dior. Манекенщица выбрала для бала совершенно прозрачный комбинезон, украшенный радужными полосками.
Кара ДелевиньФото: REUTERS
Кара ДелевиньФото: REUTERS
Манекенщица Уинни Харлоу страдает витилиго – нарушением пигментации кожи. Свою болезнь она сумела сделать своей «фишкой», и теперь она – одна из самых модных моделей планеты. Откровенный наряд, в котором она появилась на Met Gala, позволил пересчитать все пятнышки на ее теле.
Уинни ХарлоуФото: EAST NEWS
Зои Кравиц – дочь музыканта Лени Кравица, обычно не стесняется обнажать свое тело на публике. Вот и в этот раз без откровенного декольте не обошлось.
Зои КравицФото: REUTERS
Супермодель Белла Хадид выбрала для афтепати Met Gala совершенно прозрачный наряд в стиле 90-х.
Белла ХадидФото: EAST NEWS
49-летняя певица Гвен Стефани и на Балу не слишком-то смущалась в своем блестящем купальнике.
Гвен СтефаниФото: REUTERS
А на вечеринке после него и вовсе нарядилась в полупрозрачное мини-платье. Звезду сцены сопровождал креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт.
Гвен Стефани и Джереми СкоттФото: EAST NEWS
ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ MET GALA-2019:
Ирина Шейк пришла на бал без жениха Брэдли Купера, зато с шикарным декольте
Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы.Фото: EAST NEWS
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Мокрое платье Ким Кардашьян и блестящая Дженнифер Лопес
Ким КардашьянФото: REUTERS
Кто из звезд больше всех поразил воображение на красной дорожке Бала Института Костюма [фото]
Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
Леди Гага на Met Gala-2019Фото: REUTERS
Леди Гага стала главной звездой вечера, а ее наряд цвета фуксии открыл Бал. То, что зонтики и гигантское розовое платье – настоящее костюмированное представление, стало ясно позже, когда легким движением руки ассистента наряд превратился… в черный вечерний туалет... (подробности)
КАК ЭТО БЫЛО ГОД НАЗАД
Лучшие платья Met Gala-2018: Ким Кардашьян показала убийственные формы в золотом платье, а Рианна нарядилась в папскую тиару
Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер ХердФото: REUTERS
Вечеринка в 2018 году получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей (смотрите фоторепортаж)
ИСТОЧНИК KP.RU