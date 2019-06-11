2019-06-11T19:55:05+03:00
Экономика

Понедельник может стать выходным днем: председатель правительства России заявил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю

Премьер изложил информационным агентствам свой прогноз о том, что и Россия, и весь мир будут отдыхать три раза в неделю
Михаил ЗУБОВ
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Работа в центре точного литья, Екатеринбург.Работа в центре точного литья, Екатеринбург.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Точного времени, когда у нас появится еще один выходной на неделе, Медведев не указал. Поэтому «КП» попросила политолога и сенатора расшифровать замысел главы правительства.

- Честно говоря, данный прогноз премьера лично у меня вызывает много вопросов, - сказал «КП» директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. - Главный из вопросов в том, не отразится ли сокращение рабочей недели на размере заработной платы? Также возникает вопрос, когда именно власти планируют внедрить в стране сокращенную неделю: через месяц, через год или через десятилетия?

Совсем другое мнение у председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского:

- Человечеству предстоит после освоения цифровых технологий и роста производительности труда за счет роботизации дать людям больше возможностей заниматься своей личной жизнью, хобби, отдыхом, - сказал сенатор «КП». - Неизбежно будут сокращаться и количество рабочих дней, и продолжительность рабочего дня. Почитайте роман Горького «Мать», как тяжко трудились рабочие в то время, но цивилизация берет свое. Люди работают меньше и легче, а будут работать еще меньше и еще легче. И останется больше свободного времени. Работы станет поменьше, радостей жизни - больше.

- А какой из дней недели может стать дополнительным выходным?

- Я думаю, что это будет не среда, а день, который примыкает к традиционным выходным, то есть понедельник или пятница. Я бы выбрал понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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