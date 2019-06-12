2019-06-12T11:18:04+03:00
Звезды

Солист Rammstein сломал челюсть своему поклоннику

Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Солист Rammstein сломал челюсть своему поклонникуСолист Rammstein сломал челюсть своему поклонникуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Инцидент произошел в баре одного из отелей Мюнхена. Солист легендарной группы с друзьями отдыхал после концерта. К Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.

Однако после "звездного" отказа мужчина начал оскорблять подругу музыканта Лану. Линдеманн потребовал извиниться перед женщиной, но тот отказался. Тогда солист Rammstein ударил фаната в лицо и тот упал на пол. Спустя несколько минут сотрудники отеля вызвали полицию.

По предварительным данным, у мужчины диагностировали перелом челюсти. Сам Тилль Линдеманн пока не комментировал данный инцидент,сообщает издание Bild.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в Германии возмутились клипом к новой песне группы Rammstein " Deutschland". Немцы заявили что музыканты, представшие в ролике в образе узников концлагеря, перешли черту дозволенного. А бывший президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала клип «непристойным и омерзительным».

Rammstein - Deutschland (Official Video).Первый за семь лет клип группы Rammstein

ИСТОЧНИК KP.RU

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