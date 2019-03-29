В Германии возмущены клипом к новой песне группы Rammstein

СЕГОДНЯ 02:56 2019-03-29T03:06:24+03:00

Немцы считают, что музыканты, представшие в ролике в образе узников концлагеря, перешли черту дозволенного [видео]

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Представленный широкой публике клип немецкой рок-группы Rammstein к их песне Deutschland вызвал бурю негодования в самой Германии. Так, уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что музыканты перешли черту дозволенного.

Дело в том, что в новом ролике участники коллектива предстают в образе узников концлагеря, на них полосатые робы. А в одном из фрагментов музыканты стоят у эшафота с веревками на шее.

«Если видео должно было улучшить продажи нового альбома, то я считаю это безвкусной эксплуатацией свободы творчества», - приводит слова Феликса Кляйна немецкая газета Bild.

А бывший президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала клип «непристойным и омерзительным». Она отметила, что Rammstein превратили в развлечение «страдания и убийство миллионов людей».

С ней совершенно согласен глава Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер, который тоже заявил о недопустимости использования темы холокоста в коммерческих целях, посоветовав музыкантам из Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау.

Rammstein - Deutschland (Official Video).Первый за семь лет клип группы Rammstein

ИСТОЧНИК KP.RU