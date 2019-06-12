«Избушка» Скрипаля и молчавший телефон: племянница британского шпиона опубликовала вторую главу своих мемуаров

Проживающая в Ярославле племянница Сергея Скрипаля Виктория тоже взялась за перо - ведь жизнь втянула ее в такой остросюжетный роман. Поначалу трудилась над мемуарами «Беседы с черным котом» в соавторстве, но из-за конфликта дописывала в одиночку. В июне она уже выложила в соцсетях первую главу своего труда, а вот ко Дню России опубликовала и вторую.

Глава, скажем прямо, очень маленькая и посвящена второму дню после отравления британского шпиона и его дочери Юлии в Солсбери. Приводим наиболее интересные фрагменты (орфография и пунктуация первоисточника сохранены):

«Раньше после сигнала (автоответчика. - Ред.) я говорила: «Дядя Серёжа, это я Вика» и трубку снимали. А, в этот вечер телефон предательски молчал. Я позвонила на сотовый Юли, он был выключен. Тогда я написала сообщение в контакте: «Юля, я знаю, что случилось с папой, если ты в Москве ответь» У нас с ней была договоренность, что если не могу дозвониться, то пишу меседж в вк, и она отвечает. Но, ответа не последовало…. Ночь прошла без сна. В три часа ночи меня в соцсетях уже нашел журналист из Канады. Он допытывался у меня, откуда у меня такая фамилия, не родственница ли я только что отравленному в Солсбери бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Я испугалась. Никогда не общалась с прессой. Решила промолчать, ничего не писать в ответ, хотя уже была уверена, что пострадавшие в Солсбери родные мне люди».

«И вдруг, я заметила, что с постоянными ссылками на неизменно «пожелавшие остаться неназванными достоверные источники» то и дело распространяется беззастенчивая ложь. Будто мама Скрипаля похоронена в Солсбери (на самом деле Елена Яковлевна Скрипаль благополучно спит в десяти шагах от меня в своей комнате, не подозревая, какая туча беды зависла над ней и всеми нами); будто Скрипаль, работая в ГРУ, регулярно наезжал в Лондон за инструкциями английских спецслужб. Последняя, уже под утро, услышанная новость и вовсе изумила меня. Будто бы еще во время службы в ГРУ Сергею западные спецслужбы купили дорогой особняк в Испании! На деле Сергей никогда не имел никакой недвижимости за рубежом до своего прибытия в Британию. А, его дом в Солсбери стоящий по официальным бумагам 380 тысяч фунтов - избушка в сравнении с фешенебельными, стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов «зеленых» особняками многих и многих благопристойных «патриотов России», перевезших в Англию свои семьи. Спускать ложь я не собиралась!».

«Ни свет, ни заря позвонила на работу, кратко рассказав своему начальнику, что не могу объявиться на работе в связи с тем, что моего дядю, объявленного у себя на родине шпионом, отравили в Англии, и я всю ночь, будучи в нервном потрясении, не спала. Причем тут ты ? Нужно тебе это? Живи своей жизнью. Это я буду слышать ещё не раз. Но, заявление по «собственному» подписал, так спокойней. Начался второй день моей новой жизни».

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