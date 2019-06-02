2019-06-02T16:15:24+03:00
Общество

Виктория Скрипаль: Если предложат устроить презентацию книги в Солсбери, не откажусь. Только кто же меня позовет?

Опубликована первая глава мемуаров о крупнейшем международном скандале современности
Эдвард ЧЕСНОКОВДина КАРПИЦКАЯ
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Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пишет книгу воспоминаний о дяде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССПлемянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля пишет книгу воспоминаний о дяде. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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…5 марта 2018 года. Понедельник. Вечер. Cамое милое дело - выбрать какой-нибудь легкий, беззаботный фильм для просмотра. Этим я и занимаюсь. Но ничего интересного нет. Рядом муж возится со старым компом. Это были последние минуты нашего спокойствия.

Звонок от Андрея — друга нашей семьи:

— В Твиттере обсуждают сенсацию: три часа назад в Англии отравили какого-то бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Cлучайно не дядя твоей жены? — поинтересовался он.

— Дядя Сережа! — в ужасе воскликнула я, слетев с дивана, меня будто ветром смело с уютной лежанки. «Мы же с ним неделю назад разговаривали! — эта абсолютно дурацкая мысль первой пришла в голову…

Так начинается книга о самом громком международном скандале последних лет. Напомним, 4 марта прошлого года в английском городке Солсбери неизвестно кто отравил жившего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон немедленно обвинил в «химатаке» Москву. А США и страны ЕС «в знак солидарности с Британией» выслали десятки российских дипломатов.

При этом на главный вопрос: а где отец и дочь Скрипаль сейчас и живы ли они вообще — английские спецслужбы так и не ответили. Притом, что в России у 67-летнего мужчины остались родственники: престарелая мать и племянница Виктория. Последняя знает о «деле в Солсбери» немало. У журналистов есть версия, что жительницу Ярославля порой снабжают информацией анонимные источники, в том числе британцы, которым стыдно за столь позорную провокацию в исполнении собственных властей.

— Вы не представляете, в каком аду живет наша семья весь последний год, — пожаловалась «Комсомолке» Виктория Скрипаль. — Все, что накипело и наболело, я решила выплеснуть в книге. Как и обещала, 1 июня опубликовала первую главу.

— Уже есть отзывы?

— Свои прочитали, понравилось. Ну а в интернете всякое пишут. И что я безграмотная, и слова в предложения складывать не умею. Я пишу сама, без всяких редакторов и консультантов, потому что такие услуги не дешевые. Но кому не нравиться, пусть и не читают. Я для себя даже больше это делаю, чем для кого-то там еще. Еще говорят, что я деньги зарабатываю так. Не понимаю только, какая может быть прибыль от опубликованного на страничке в соцсети текста?

— Ждёте реакции из Англии?

— Ничего не жду. Хотя дядя, когда звонил мне в апреле звонил (новость о звонке Сергея Скрипаля стала настоящей сенсацией, никак он не давал о себе знать с прошлого года — ред.), то пожурил за то, что я слишком много с журналистами общаюсь. Мол, потерпела бы еще недельку тогда в марте 2018, и все бы забыли. Но он не понимает, как все было. Из-за этого гребаного Солсбери наша жизнь разделилась на до и после. Журналисты врывались в школу к сыну, караулили нас у подъезда, чуть ли не дверь хотели поджечь. Страшно. В книге я опишу все события.

— А если вам предложат контракт на издание? Или, допустим, устроят презентацию в Солсбери, где все и началось?

— Это из области фантастики. Кто ж меня туда пустит. Мне визу не дали англичане в прошлом году. Я хотела слетать, все-таки это мои родные люди, не чужие. Но мне сказали, что денег на счету слишком мало и такие бедные родственники в Великобритании не нужны.

— Когда ждать следующую главу? Будет ли что-нибудь к дню рождения Сергея Скрипаля 23 июня?

— До него еще день рождения у Юли 21 июня. Но ничего особенно не планирую. Даже не думала об этом. Пишу как пишу. Несколько глав вперед уже готовы. Буду публиковать примерно раз в неделю.

В заключение Виктория сказала «КП», что в день рождения родственников будет ждать от них звонка из Англии. Все-таки еще жива старенькая мама Сергея Скрипаля, захочет же он позвонить ей и сказать спасибо.

МЕЖДУ ТЕМ

Сергей Скрипаль жив и регулярно звонит своей племяннице Виктории

Сенсационное признание сегодня сделала Виктория Скрипаль. Оказывается, дядя, отравленный в Солсбери прошлом марте, уже несколько раз выходил с ней на связь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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