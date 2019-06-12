После смерти мужчины-сердечника у забора московской больницы уволили... охранника

Об этой жуткой истории «Комсомолка» уже рассказывала. Во вторник, 11 июня, на Волжском бульваре в Москве стало плохо молодому мужчине. Он схватился за сердце, к нему подскочили другие прохожие. Все это происходило у забора городской больницы №68.

- Губы у него посинели и мужчина едва мог стоять на ногах, - рассказала «КП» очевидица. - До приемного покоя больницы было метров триста. Мы побежали туда, но ответ врачей просто убил. Нас просто выгнали и посоветовали вызвать «неотложку».

Позвонили на номер 112 и стали ждать. По словам женщины, мимо проехали две скорые помощи, а той самой, вызванной, до сих пор не было. Увидев еще одну карету скорой, очевидцы просто выскочили на дорогу, перегородив ей путь. К тому моменту стоявший у забора парень упал, потеряв сознание. Медики пытались реанимировать его, но не смогли...

В Департаменте здравоохранения Москвы отчитались о результатах служебной проверки. Оказалось, во всем виноват охранник больницы.

«По камерам видно, что к охраннику на пропускном пункте въезда в больницу подбегает девушка и вероятно просит, чтобы охранник оказал содействие в организации медицинской помощи. Затем девушка уходит. В связи с тем, что охранник не предпринял никаких мер и не сообщил о факте происшествия сотрудникам больницы, в настоящее время он уволен», - сообщили в ДЗМ.

В ведомстве говорят, что в само приемное отделение никто за помощью не обращался. А вызванная очевидцами скорая помощь приехала через 6 минут. (К этому нужно еще добавить несколько минут, пока очевидцы пытались получить помощь в самой больнице).

Главный вопрос, который остается после этой истории: почему умирающего человека не приняли в больнице, а заставили спасавших его граждан вызывать скорую. Может, на это есть какой-то прописанный в документах норматив?

- На этот счет нет никаких приказов, но есть множество различных устных распоряжений, - говорит фельдшер скорой помощи, глава независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. - Врачи просто боятся лишний раз покинуть свое рабочее место, чтобы не схлопотать потом за это. У меня был случай, когда человек обратился в приемное отделение с травмой, но его заставили вызывать себе скорую помощь. Как раз я приехал на этот вызов и повез человека из этой больницы в соседнюю... Бред, согласитесь?

- Пока мужчина умирал, мимо проехали две кареты скорой. Почему?

- Я не видел, как это было, но уверен, если бы эти бригады скорой помощи видели умирающего, они остановились бы. Мы, сотрудники скорых, обязаны останавливаться, если видим нуждающегося в помощи человека. Даже если в машине уже есть пациент. У меня так было: везли в больницу женщину - благо не критическом состоянии - и увидели только что произошедшее ДТП. В одном из авто находился раненый мужчина. Мы его с напарником достали, стабилизировали его состояние и передали вызванным очевидцами коллегам.

- Человек схватился за сердце, губы посинели, он потерял сознание. Счет шел на секунды?

- Я не знаю точный диагноз в этом случае, но вообще да - действовать нужно было очень быстро. Есть у нас такой термин «летальные показания». Так вот, пациента с летальными показаниями обязана принять любая ближайшая больница. Хоть детская. Тут был именно такой случай. И я вас уверяю, в любой больнице и поликлинике есть специалисты, ресурсы и препараты, которые могут спасти такого пациента.

Проверкой действий сотрудников 68-й столичной больницы теперь занимается Следственный комитет.

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