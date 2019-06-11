В Москве мужчина умирал у забора больницы, а ее врачи советовали вызвать ему скорую

Днем во вторник, 11 июня, молодому мужчине стало плохо прямо у забора городской больницы №68 на Волжском бульваре в Москве. На глазах прохожих бедняга схватился за сердце и попросил людей ему помочь.

- Кто-то предложил ему воды, на улице было адски жарко. Но легче ему не становилось. Губы посинели и он едва мог стоять на ногах. Мы не стали вызывать скорую, какой в этом смысл, если до приемного покоя больницы 300 метров. Побежали туда, но ответ врачей просто убил. Нас просто выгнали и посоветовали вызвать "неотложку", - рассказала "КП" очевидец Анна.

Уговоры перепуганных москвичей на медиков не подействовали. В итоге им и правда пришлось звонить на телефон службы спасения. К этому моменту прохожий потерял сознание и упал, ударившись головой об асфальт. Но до того что умирает человек, кажется, вообще никому не было дела.

- Мимо нас проехали две машины скорой помощи. И это при том что на тротуаре лежал человек. Мы не стали ждать ту машину, которую нам назначил диспетчер, и когда заметили третью скорую, то просто выбежали на дорогу и перегородили ей путь, - возмутилась Анна.

Но драгоценное время было потеряно. Сердце мужчины остановилось. Медики попытались реанимировать беднягу, но сделать это им так и не удалось.

- Они просто приехали и положили тело в пакет. И все это прямо у забора больницы, - рассказал "КП" еще один очевидец Виктор Бармин.

Личность умершего мужчины и причины смерти пока не установлены. По словам прохожих , он был прилично одет и совершенно трезв. "Комсомолка" следит за развитием событий.