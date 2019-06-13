2019-06-13T03:01:27+03:00
Звезды

«Будем танцевать и обниматься»: Паулина Андреева рассказала, как отметит свой режиссёрский дебют

Муза Федора Бондарчука получила приз за короткометражку «Плачу с вами»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дебютную короткометражку Паулины Андреевой отметили на "Кинотавре"Дебютную короткометражку Паулины Андреевой отметили на "Кинотавре"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чтобы снять картину для «короткого метра» «Кинотавра» Паулина Андреева поставила на паузу свою актёрскую карьеру и пошла учиться режиссёрскому мастерству в киношколу. А потом сняла свою дебютную короткометражку «Плачу с вами», о мужчине, который работает на похоронах профессиональным плакальщиком.

Одна из наград — диплом жюри «За точную цветопередачу черного в комедии» — досталась Андреевой и ее короткометражке.

Помимо съёмочной группы и актёров, занятых в картине «Плачу с вами», 30-летняя кинозвезда поблагодарила за моральную поддержку своего возлюбленного Федора Бондарчука.

Паулина поблагодарила Федора Бондарчука за личную поддержку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина поблагодарила Федора Бондарчука за личную поддержкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Благодарю Федора Бондарчука за личную поддержку, - обратилась к 52-летнему режиссёру и продюсеру Паулина Андреева.

После награждения журналисты поинтересовались у Паулины, мол, как она отметит свою победу.

- Будем танцевать и обниматься, - засмеялась актриса и начинающий режиссёр.

Напомним: главный приз «Кинотавр. Короткий метр» достался картине «Топливо» и режиссёру Михаилу Архипову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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