Жириновский призывает Госдуму защитить владельцев квартир от мошенников

По словам политика, депутаты не торопятся рассматривать законопроекты, предлагаемые его партией, а те законы, которые принимаются, оказывают несовершенными из-за недостаточной профессиональной квалификации народных избранников.

“На рассмотрении в Госдуме лежит 139 проектов законов от ЛДПР, внесённые за последние десять лет, и 27 проектов постановлений. Давайте быстрее принимать социально значимые законы”, - обратился Жириновский к депутатам Госдумы.

Также он заявил о необходимости исправить уже принятые законы, которые недостаточно защищают граждан от “черных риэлторов”, отбирающих у людей квартиры.

“Появились мошеннические схемы с электронной подписью. Мы же здесь приняли соответствующий закон — кто его готовил, где аппарат, где юристы?! Неужели нельзя было предусмотреть с самого начала, что по вопросам недвижимости не должно быть никаких электронных подписей, подписи ставить на договорах купли-продажи обязательно у нотариуса, живьём, так сказать, обычной ручкой с синими чернилами? Любой мошенник может вот сейчас вас лишить жилья - вы отобьётесь, но полгода будете бегать по судам, по прокуратурам, а в вашем доме будет жить другой человек. Вот что мы сделали!” - пристыдил коллег лидер ЛДПР.

“Сейчас внесут поправку, мы исправим - а где были все наши юристы?! Зато очень много артистов, спортсменов — замечательные люди... Даже мне не хватает знаний, а я заслуженный юрист России, даже мне, юристу, не хватает знаний! Мы должны подобрать высочайшего класса юристов, экономистов, социологов, которые всё это знают”, - подчеркнул Жириновский.

Помимо злоупотреблений с использованием электронной подписи, лидер ЛДПР призвал защитить одиноких людей.

“Надо запретить любые сделки с недвижимостью с участием одиноких людей. С родственниками пусть придёт к нотариусу, органы опеки пусть работают. Ну обманывают каждый день престарелых людей - а мы, депутаты, разрешили! Людей вышвыривают, увозят за сто километров в какие-то бараки, а потом мафия, криминал живёт в этих квартирах. Это опять мы с вами сделали!”, - возмутился политик.

“ЛДПР вносит законопроекты, с сентября 2017 года лежит законопроект в комитете по госстроительству, а людей вывозят далеко, за пределы хороших городов, в тмутаракань. Вот вы сидите здесь, а у вас в комитетах лежат законопроекты!” - отметил Жириновский.

Несмотря на резкую критику, депутаты поаплодировали лидеру ЛДПР после его выступления.