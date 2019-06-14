«Привет, Олег»: Тинькофф представил первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг

Отныне у Siri и Алисы появился виртуальный конкурент: компания Тинькофф представила первого в мире голосового помощника в сфере лайфстайла и финансов по имени Олег. Олег поселится в мобильном приложении Тинькофф и будет помогать пользователям решать самые разнообразные задачи – например, совершать банковские операции или выполнять различные поручения вроде покупки билетов в кино.

Говорит Олег голосом Никиты Прозоровского: популярный киноартист озвучил для российского проката немало зарубежных фильмов, сериалов и компьютерных игр. Прозоровский записал более 30 часов реплик, из которых затем синтезировали голос вирутального ассистента.

По замыслу создателей, Олег – это мужчина в самом расцвете сил, от 25 до 40 лет. Солидный и вежливый, общающийся с клиентами без панибратства и вместе с тем с чувством юмора. За словом в карман не лезет, но в то же время не учит пользователей жизни – если только его об этом не попросят.

ЧТО ОН УМЕЕТ

Олег будет помогать клиентам управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы Тинькофф. Он может, например, сделать денежный перевод на счета клиента в Тинькофф и Сбербанке, отправить на электронную необходимые документы (скажем, выписку со счета ли справку для посольства) или консультировать по любым банковским вопросам и акциям. Олег поможет управлять финансовыми продуктами – дебетовой и кредитной картами. Голосовой помощник пригодится и вне банковской сферы: он может, например, заказать столик в ресторане, найти скидки или услуги в Интернете, выгодно купить билеты в кино с кэшбэком в 15% или записать клиента в салоны красоты. Большую часть задач Олег будет решать автоматически, а в сложных случаях Олег оперативно свяжет клиента с колл-центром.

В будущем Олег усовершенствует свои навыки: разработчики интегрируют голосового ассистента во все сервисы Тинькофф – Путешествия, Страхование, Мобайл, Развлечения, Инвестиции, Бизнес, Джуниор и в другие. Олег сможет организовывать путешествия, покупать авиа- и железнодорожные билеты, заказать такси, бронировать отели, оплачивать счета, записывать на прием к врачу и даже предлагать варианты досуга на вечер.

Разработчики обещают, что голосовой помощник будет постоянно совершенствоваться. Пользователи при общении с Олегом могут ставить Олегу «лайки» и «дизлайки», разработчики Олега будут учитывать и постоянно повышать его способности, делать ответы наиболее точными и подстраивать стилистику ответов.

А ПОГОВОРИТЬ?

Чтобы вызвать голосового помощника в мобильном приложении Тинькофф, достаточно сказать ему: «Привет, Олег» или «Слушай, Олег». Найти виртуального ассистента можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране. На первом этапе Олег появится у пользователей мобильного приложения Тинкофф на iOs, затем - на Android.

Голосовой помощник сможет общаться на разные темы, в том числе рассказать о себе. Ему можно задать вопросы «Что ты делаешь в свободное время» или «Олег – красавчик?», и услышите в ответ немало интересного. Хотите поискать в Интернете нужный товар – просто попросите: «Олег, покажи мне скидки на кроссовки». А если нужно скоротать время, сыграйте с ним в викторину: «Олег, задай мне вопрос». Голосовой ассистент знает немало любопытных фактов, например, какие продукты нельзя купить в Австралии, или что Лев Толстой мог купить на гонорар за «Анну Каренину». Олег сам может рассказать о своих способностях. Достаточно спросить: «Что ты умеешь?».