2019-06-13T17:20:42+03:00
Общество

Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину, а затем назначил новый

Ранее сообщалось о том, что спортсменам отменили приговор
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мосгорсуд сохранил срок наказания футболистам Мамаеву и КокоринуМосгорсуд сохранил срок наказания футболистам Мамаеву и КокоринуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мосгорсуд сохранил срок наказания российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Судья отметил, что апелляционное представление удовлетворено, а жалобы - нет. На этом судебное заседение признали завершенным.

Ранее сообщалось о том, что спортсменам отменили приговор.

В четверг, 13 июня в Мосгорсуде состоялось заседание по делу футболистов. Сначала судьей было принято решение отменить приговор Пресненского суда от 8 мая текущего года.

Однако в итоге Мосгорсуд решил оставить приговор, вынесенный ранее: младшему брату спортсмена, Кириллу Кокорину - 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Александр Кокорин - 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Павел Мамаев - 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима, а Александр Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что футболист Павел Мамаев назвал позором и шоу для телевидения заседание Мосгорсуда, на котором рассматривали требование прокуратуры вернуть в приговор спортсмена статью о хулиганстве по предварительному сговору.

Кокорин и Мамаев перед заседанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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