Мамаев назвал происходящие в суде позором

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-13T15:15:57+03:00

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Футболист Павел Мамаев назвал позором и шоу для телевидения заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают требование прокуратуры вернуть в приговор спортсмена статью о хулиганстве по предварительному сговору.

«Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор! Я уверен на 1000 процентов, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает», - сказал Мамаев на заседании.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг, 13 июня, Мосгорсуд рассматривает апелляции по делу футболистов Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Обвинение просит вернуть в приговор статью о хулиганстве по предварительному сговору, но без изменения сроков заключения подсудимых.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев — один год и пять месяцев колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU