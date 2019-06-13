Как попасть на матч Евро-2020, не угодив в лапы мошенников

Чемпионат Европы-2020 по футболу станет первым в истории футбольным турниром, проведённым сразу в нескольких разных странах, которые не являются географическими соседями. Лучших футболистов Европы примут в двенадцати городах Старого Света. Попал в их число и Санкт-Петербург. После чемпионата мира российские болельщики снова получат возможность воочию увидеть крупное футбольное событие. В Санкт-Петербурге пройдёт три матча в рамках группового этапа и один четвертьфинал.

12 июня 2019 года был запущен первый этап продажи билетов на Евро-2020. Он продлится ровно месяц и завершится 12 июля. В УЕФА планируют распределить 1,5 миллиона билетов после первого этапа, а суммарно на турнир будет доступно 2,5 миллиона проходок.

В УЕФА не решились установить одинаковые цены для болельщиков из 12 городов. Цены указаны после исследования уровня жизни в стране. В результате, только три города: Баку, Будапешт и Бухарест получили право продавать билеты по сниженным ценам. Все остальные попали в число городов с высокой покупательской способностью населения.

Например, билет на матч в Баку второй категории можно купить за 75 евро, а в Санкт-Петербурге такой же обойдётся в 125.

Цена на билеты для Санкт-Петербурга:

1 категория - 50 евро.

2 категория - 125 евро.

3 категория - 185 евро.

В чём разница между категориями на Евро-2020?

На чемпионате Европы-2020 будет три ценовые категории. Первая категория - это центральные трибуны с максимально комфортным обзором. Вторая категория - самая непредсказуемая при покупке. Могут выпасть билеты ближе к центральным трибунам, но чаще всего - угловые места на втором ярусе. Третья категория - эконом-класс. Это по большей части места для активных болельщиков и только за воротами. Если вам нужен комфортный просмотр матча, то советуем обратить внимание на первую категорию, если же во главе угла атмосфера, то третья категория - идеальный выбор.

Будет ли Россия играть на Евро-2020 в Санкт-Петербурге?

Сборной России ещё надо пройти отбор на Евро. Ситуация в квалификации складывается благополучно, команда Черчесова уверенно идет на втором месте, дающее путевку в основной турнир. Но пока пройдена только половина отборочного турнира и все будет решаться осенью.

Если Россия попадет на Евро, то сыграет как минимум два матча в Санкт-Петербурге в рамках группового этапа. Наша команда начнёт свой путь в группе B, куда пока предварительно поместили и других хозяев турнира - датчан. В регламенте чётко прописано, что если обе сборные из одной группы выходят в финальную часть, то хозяин третьей домашней встречи определяется при помощи жеребьёвки.

Таким образом, уже сейчас есть смысл болеть против датчан в квалификации. Ведь если Дания на турнир не выйдет, то Россия проведёт в Санкт-Петербурге три матча группового этапа.

В рамках плей-офф преимущество хозяев уже нивелируется. А значит, что участие в домашнем четвертьфинале команде не гарантируется.

Процедура покупки билетов

Важное отличие от процедуры покупки билетов на чемпионат мира - пока не требуется вводить даже банковские реквизиты. Любой желающий может подать заявку на билеты, потратив 10-15 минут своего времени.

На первом этапе будут собраны заявки в течение месяца. После этого, если количество заявок превысит предложение, УЕФА проведёт лотерею и оповестит счастливчиков о возможности выкупить билеты.

Рассмотрим пошаговую процедуру подачи заявок на билеты в Санкт-Петербурге.

Зарегистрируйтесь на официальном сайте УЕФА (ru.uefa.com) или войдите в учётную запись, если регистрировались ранее.

Внесите уточняющие данные (домашний адрес, данные паспорта). Обратите внимание, что необходимо заполнять анкету только латинскими буквами.

Заполнение анкеты.

Выберите категорию «Отдельные билеты».

Выбор категории билетов.

Выберите необходимый матч. Для удобства советуем пользоваться фильтрами в верхней части страницы.

Выбор матча.

Выберите количество билетов и их ценовую категорию.

Выбор цены.

Система предложит альтернативные билеты, если лотерея завершится неудачно. Если вы готовы заплатить больше за билет из другой категории, то отметьте специальный пункт.

На этом процедура закончена. Система присвоит вам личный идентификатор, который необходимо будет использовать, например, вашим друзьям, если они захотят находиться с вами в одном секторе.

Итог.

Далее остаётся только ждать и верить в удачу. В середине августа 2019 года УЕФА проведёт лотерею и оповестит победителей о возможности выкупа билетов.

Второй этап продаж билетов стартует после 30 ноября. Около миллиона билетов реализуют только среди болельщиков тех сборных, которые прошли квалификацию на Евро-2020.

Остерегайтесь мошенников!

Перепродажа билетов на крупнейшие футбольные турниры остаётся очень прибыльным бизнесом. Пока ФИФА и УЕФА делают всё возможное, чтобы минимизировать доходы перекупщиков, но их деятельность всё равно продолжает процветать.

Ещё до старта официальных продаж в интернете появилось несколько сайтов, которые предлагают прямо сейчас купить билеты на Евро-2020. Даже и цена вполне адекватные - как на официальном сайте. В чём же подвох?

Журналист «КП» связался с представителем одного из таких сайтов. Вопрос касался билетов на самый первый матч чемпионата Европы, который состоится в Риме. На сайте указано, что свыше 300 билетов есть в наличии. Во время телефонного разговора, естественно, дали понять, что билеты находятся в проработке и скоро поступят в продажу, а пока можно оставить заявку на предварительный заказ.

Важно понимать, что УЕФА не допустит, чтобы кто-то получил билеты в обход системы. В лучшем случае, покупая билеты на неофициальных сайтах, вы переплатите за них в несколько раз, когда они уже поступят в продажу, а в худшем - есть риск попасться на уловки мошенников.