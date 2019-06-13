2019-06-13T23:30:53+03:00
Происшествия

«Кто-то бросил окурок в тополиный пух»: На востоке Москвы горит Измайловский кремль

Директор музейного комплекса Александр Ушаков озвучил «КП» основную версию пожара
Семен ЕЛЕНИН
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Культурно-развлекательный комплекс `Кремль в Измайлово`.Культурно-развлекательный комплекс `Кремль в Измайлово`.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Вечером в четверг, 13 июня, загорелось здание Измайловского кремля на востоке Москвы.

- По адресу Измайловское шоссе, 73 горит здание смешанной этажности от двух до пяти этажей, - сообщили в пресс-службе московского управления МЧС. - По предварительной информации, пожар происходит в двухэтажной части здания. На месте с огнем борются сотрудники МЧС.

Сообщается, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

- На месте работают несколько пожарных расчетов, - уточнили в ведомстве.

Напомним, Измайловский кремль не является памятником архитектуры, он был построен в течение 1998-2007 годов как стилизация под русское деревянное зодчество 16-17 веков.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось дозвониться директору Измайловского кремля Александру Ушакову.

- Насколько я понимаю, загорелось скопление пуха рядом с деревянным офисом «Чудо-града» - это организация у нас, которая занимается экскурсиями для детей, - заявил Ушаков. - Погода сухая. Рядом стоит тополь, от которого всегда много пуха. Видимо, кто-то «удачно» бросил окурок.

- Обошлось без пострадавших?

- Все живы.

- Есть опасность распространения огня на соседние строения?

- Огонь уже почти потушили. У нас на территории есть два собственных пожарных расчета, две пожарные машины. Ребята были на дежурстве, так что приехали очень быстро. Когда полностью потушат, будем разбираться с ущербом…

ИСТОЧНИК KP.RU

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