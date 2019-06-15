Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-15T14:27:43+03:00

Также были пересмотрены постановления о досрочных выборах и формировании правительства

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Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня и ставшие причиной обострения ситуации в республике. Об этом сообщил председатель инстанции Михай Поалелунжь.

"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня", - сказал глава КС.

Речь идет о постановлениях относительно роспуска парламента, досрочных выборов, признании незаконным назначение спикера парламента и формирования правительства Майи Санду, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале июня в Молдавии было сформировано новое правительство, но Конституционный суд признал это незаконными и назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента республики. Тот, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября, а 14 июня ушел в отставку вместе со своей командой.

Сайт kp.ru писал о том, что сам КС был обвинен в узурпации власти. Президент страны Игорь Додон призвал судей пересмотреть спорные решения, в противном случае их бы сместили с постов.

ИСТОЧНИК KP.RU