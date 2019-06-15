Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня и ставшие причиной обострения ситуации в республике. Об этом сообщил председатель инстанции Михай Поалелунжь.
"Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7-9 июня", - сказал глава КС.
Речь идет о постановлениях относительно роспуска парламента, досрочных выборов, признании незаконным назначение спикера парламента и формирования правительства Майи Санду, передает РИА Новости.
Напомним, что в начале июня в Молдавии было сформировано новое правительство, но Конституционный суд признал это незаконными и назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента республики. Тот, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября, а 14 июня ушел в отставку вместе со своей командой.
Сайт kp.ru писал о том, что сам КС был обвинен в узурпации власти. Президент страны Игорь Додон призвал судей пересмотреть спорные решения, в противном случае их бы сместили с постов.
ИСТОЧНИК KP.RU