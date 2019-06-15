«Дима так любил жизнь, что не должен был так нелепо из нее уйти»: бывший тренер об убийстве российского сноубордиста в Лос-Анджелесе

Об убийстве российского сноубордиста 31-летнего Дмитрия Кольцова первыми написали американские газеты. По их данным, Дима стал жертвой 30-летнего наркомана Ретта Маккензи Нельсона, который в этот же день застрелил сотрудника полиции. По словам представителей правоохранительных органов, инцидент произошел в Лос-Анджелесе 10 июня в 16.50 по местному времени. Нельсон сидел в машине, между ним и Кольцовым, стоявшим неподалеку на тротуаре, возникла словесная перепалка, после чего он выстрелил в россиянина. Дмитрий умер примерно через 20 минут прямо на месте происшествия.

Спустя час, в 17.45, Нельсон в одном из ресторанов Лос-Анджелеса выстрелил в помощника шерифа Джозефа Солано. Тот умер на месте. Следователи пока не определили мотив: Нельсон не пытался ограбить ни Солано, ни кого-то еще внутри ресторана, на убитом не было значка и оружия, что могло бы указать на его причастность к полиции. Преступника задержали спустя несколько часов. Ему грозит смертная казнь.

Помимо обвинений в двух убийствах Нельсону также предъявлено обвинение в вооруженном ограблении заправки, которое, по версии следствия, случилось в тот же день. Кроме того, полиция Сан-Диего – другого калифорнийского города – считает Нельсона причастным еще к пяти грабежам. Известно, что мужчина употреблял наркотики.

За расследованием пристально следят российские дипломаты. Консульство уже пообещало оказать помощь семье спортсмена. В 2010 году Кольцов стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине биг-эйр. Два года спустя завоевал серебряную медаль открытого чемпионата Швейцарии в хаф-пайпе. Также в 2012-м занял третье место в финале Кубка России по хаф-пайпу. Дмитрий входил в состав сборной России. Кроме того, он занимался скейтбордингом и серфингом.

По словам коллег, в Лос-Анджелесе спортсмен тренировался. В летнее время для занятий сноубордингом там созданы все необходимые условия. В российской федерации сноубординга уже выразили соболезнования семье спортсмена. Дмитрий родом из Москвы. С детства он занимался любимым видом спорта.

- Я был его тренером в сборной России по сноубордингу. Хочу сказать, что это удивительно целеустремленный и трудолюбивый спортсмен. Серфинг и сноуборд были, пожалуй, главными в его жизни. Он тренировался сутки напролет и у него очень неплохо получалось. Чувства страха у него совершенно не было. Он любил рисковать и делал это, сохраняя огромную любовь к жизни. Дима был очень веселым и добрым человеком. Эту смерть мало просто назвать нелепой, она совершенно точно не должна была быть в его судьбе, - рассказал «КП» Антон Благовидов, тренер сборной России по сноубордингу в 2009 – 2010 годах.

По словам коллег, все планы Дмитрия были связаны с дальнейшей спортивной карьерой.

dimakopchik В 2010 году Кольцов стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине биг-эйр

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