Российского сноубордиста в США застрелил наркоман

Российский сноубордист, бронзовый призер чемпионата России 2010 года Дмитрий Кольцов застрелен в американском Лос-Анджелесе.

Калифорнийская полиция задержала убийцу. Житель штата Юта Ретт Нельсон безо всякой причины выстрелил из своего автомобиля в Кольцова. Смерть россиянина была мгновенной.

Через несколько часов Нельсон выстрелил в затылок вице-шерифу лос-анджелесского округа Джозефу Солано, который обедал в ресторане быстрого питания, не будучи при исполнении служебных обязанностей. Солано скончался через несколько часов, не приходя в сознание.

Ретт Нельсон безо всякой причины выстрелил из своего автомобиля в Кольцова.

Сдал полиции Нельсона его собственный отец. Ему 30-летний преступник позвонил, сообщив, что «сегодня замочил двоих». Место, из которого был осуществлен звонок, было идентифицировано, и молодого человека задержали практически сразу же после разговора с отцом. Нельсон звонил из церкви, в которую пришел за помощью для бездомных.

Брэдли Нельсон выступил с заявлением, сказав, что произошедшее опечалило его семью, назвав убийства ужасающими и бессмысленными. Он выразил готовность сотрудничать с властями, параллельно призвав молиться за всех Нельсонов.

30 мая на своей странице в Facebook Брэдли Нельсон разместил фото своего сына, попросив Интернет-сообщество о помощи в его розыске. Нельсон-старший сообщил тогда, что Рэтт, злоупотреблявший в прошлом наркотиками, исчез из дома.

Ретту Нельсону уже предъявлено обвинение в двойном убийстве. Ему может грозить смертная казнь. Также преступнику вменяется покушение на убийство: в машине с Кольцовым ехал еще один человек, который не пострадал.

На только что состоявшемся брифинге для прессы сотрудники прокуратуры Лос-Анджелеса сообщили, что убийца пока не раскрыл причины, побудившие его открыть огонь по невинным людям. Неизвестны также мотивы его бегства из дома.

Сноубордист Дмитрий Кольцов.

Пока следователи уверены в том, что убийца не выбирал своих жертв по национальному или профессиональному признаку. «Мотивы убийства нам пока не ясны. - сообщила пресс-секретарь лос-анджелесской полиции, детектив Меган Агиляр. – Например, убийца мог завладеть табельным документами и бумажником Солано, но все было оставлено на месте преступления».

Ожидается, что в ближайшие дни против Нельсона будет подано еще несколько обвинений. Полицейские расследуют его причастность к пяти вооруженным ограблениям кафе и заправок, произошедших в Калифорнии в последние несколько дней.

Подробности того, что делал в Лос-Анджелесе Дмитрий Кольцов, а также имя его спутника пока не разглашаются.

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