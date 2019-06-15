«Красная помада и пепельный цвет волос»: 70-летняя Алла Пугачева экспериментирует со стилем

В последнее время Алла Борисовна редко появляется в Инстаграме. Все своё время звезда посвящает воспитанию своих двойняшек Гарри и Лизы.

- Просто захотелось взглянуть на вас, - внезапно опубликовала селфи на своей страничке в Сети Алла Пугачева.

alla_orfey Просто захотелось взглянуть на вас

Аллу Борисовну в таком имидже сложно признать: пепельные локоны, очки с яркой оправой и алые губы. Сложно поверить, что эта эффектная дама минувшей весной отметила 70-летие.

Видимо, Пугачева снова решила поэкспериментировать со своим стилем.

По словам близких артистки, она так хочет быть молодой и красивой для своего супруга Максима Галкина, что не только скупает дизайнерские наряды, но и сама выбирает косметику.

- Когда мы только начали работать, меня удивило, что у Пугачевой была хорошая, но устаревшая косметика, которая была популярна лет 20 назад, когда не было большого выбора, как сейчас, - вспоминает о первой встрече с Пугачевой ее стилист Анжела Посохова. - Она говорит: «Анжелочка, ну я же не хожу по магазинам».

А сейчас я с Кристиной (Орбакайте) недавно работала, гримировала ее к концерту. И она говорит: «Анжела, представляешь, мама бегает сама по магазинам! И ещё мне рассказывает про красные лайнеры!» Алла Борисовна сейчас выглядит покруче многих молодых артистов.

А недавно Пугачева нагрянула в бутик дизайнера Игоря Гуляева и купила у маэстро моды розовую тунику, в которой появилась на презентации ресторана Юдашкина.

- Я хотел ей подарить тунику, но Алла Борисовна сказала: «Я сама куплю. Я настаиваю!»,-рассказал дизайнер Игорь Гуляев. - Мог ли я об этом мечтать в юности? Я счастлив, что у любимой певицы есть в гардеробе мои вещи.

maxgalkinru Недавно Примадонна нагрянула в бутик дизайнера Игоря Гуляева и купила у маэстро моды розовую тунику, в которой появилась на презентации ресторана Юдашкина

Напомним: в 2011 году Алла Пугачева стала женой Максима Галкина. Вскоре суррогатная мать подарила звёздной паре очаровательных двойняшек Гарри и Лизу. Алла Борисовна и Максим - биологические родители своих малышей. По словам Пугачевой, она не видит в своих детях артистов.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина: двойняшки Гарри и Лиза .

- Вырастут, сами о себе заявят, - говорит о своих двойняшках Пугачева.