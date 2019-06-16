2019-06-16T02:24:50+03:00
Звезды

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса!»: Лолита прокомментировала ролик про Крым 20-летней давности

"Пророческое видео" вспомнили с легкой руки одной украинской блогерки, пересматривающей старые съемки
Кира БУЛЫЧЕВА
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Лолита Милявская попросила считать свой дуэт с Александром Цекало потомками НострадамусаЛолита Милявская попросила считать свой дуэт с Александром Цекало потомками НострадамусаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Сеть помнит если не все, то почти все. Поэтому мы можем даже не сомневаться, что периодически будут всплывать забавные ролики из прошлого наших артистов. С дурацкими прическами, смешными суждениями, а иногда даже и... пророчествами. Как это произошло сегодня с Лолитой Милявской и Александром Цекало.

В 1999-м году, когда они ещё были супругами и вместе работали в кабаре-дуэте «Академия», их пригласили на один из новогодних огоньков. Лолита и Александр разыгрывали сценку о том, что хорошего случится в ближайшем будущем. Милявская с аппетитом ест банан, а Цекало ради прикола перечисляет события, которые вряд ли произойдут: «Каждый гражданин выиграет в лотерею, родит дерево и посадит сына. А Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты».

Кабаре-дуэт "Академия" в 1999 году.

О ролике вспомнили с легкой руки одной украинской блогерки, которая, видимо, в ностальгическом порыве пересматривала старые видео и наткнулась на этот диалог, оказавшийся «пророческим». Правда, блогерка сделала акцент на том, что, мол, «страну планировали распилить рано или поздно», отнесясь к выступлению артистов 20-летней давности со звериной серьёзностью.

Лолита и Александр развелись в 2000 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лолита и Александр развелись в 2000 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Лолита, которой мы рассказали о видео, наоборот, посмеялась:

- С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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