Лолита отреагировала на свадьбу Цекало и дала совет его бывшей жене

Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало с 27-летней американской актрисой Дариной Эрвин. Эпатажная певица также дала совет бывшей жене продюсера Виктории Галушке.

Лолита Милявская стала звездной гостьей шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". Ведущая поинтересовалась мнением вокалистки по поводу новой молодой жены продюсера, актрисы казахского происхождения Дарины Эрвин. Женщина младше супруга на 30 лет. В марте пара оформила отношения в Америке в узком кругу. По слухам, скоро влюбленные закатят грандиозное торжество в Москве.

В ответ Лолита, которая вышла замуж за Цекало в 1999 году, а спустя три месяца развелась с ним, дала неожиданный совет бывшей жене продюсера Виктории Галушке. "Я рада, что все там это. Хочешь мое отношение к этому? Единственное, что я хотела бы чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей поставила свечку и сказала: «Слава Богу». Все. Больше ничего. Это личное дело каждого. Все красивые, все счастливые. Дай Бог. Я еще раз говорю, когда ты знаешь цену человека и его моральной составляющей, тебя корежит. Делать вид, что я сестра милосердия, я не буду", - заявила Лолита Милявская.

Она также прокомментировала разговоры о сходстве Дарины с собой в молодости. "Ну, может, только тем, что она брюнетка. Больше никакого сходства нет", - отрезала 55-летняя Милявская.

ivanovsport Лолита высказалась о своих многочисленных мужьях

Артистка высказалась и о своих многочисленных мужьях, напомнив, что была замужем четыре раза. Один брак она не считает официальным, потому что он был фиктивным. Лолита заявила, что именно она была виновницей расставаний, а точнее - ее неумение любить. Она считала, что любовь - это секс. Если в постели у нее с партнером все было хорошо, то это и есть любовь.Однако со временем страсть проходила, а с ней, по мнению Лолиты, и любовь.

ivanovsport Лолита девять лет счастлива в браке с молодым тренером по сквошу Дмитрием Ивановым

Сейчас артистка пересмотрела свое отношение к браку. В этом ей помог психолог. Звезда вот уже девять лет счастлива в своем нынешнем союзе с молодым тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

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