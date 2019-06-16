2019-06-16T11:50:21+03:00
Происшествия

Под Пензой задержали подозреваемого в убийстве во время массовой драки цыган с русскими

Всего под стражей находится 15 человек
Дмитрий КОЗУРОВ
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О конфликте между цыганами и русскими в Чемодановке стало известно в пятницу 14 июня, когда возмущенные местные жители перекрыли федеральную трассу М5. На такие действия их подтолкнуло поведение представителей местной цыганской диаспоры.О конфликте между цыганами и русскими в Чемодановке стало известно в пятницу 14 июня, когда возмущенные местные жители перекрыли федеральную трассу М5. На такие действия их подтолкнуло поведение представителей местной цыганской диаспоры.Фото: СОЦСЕТИ
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Еще 12 участников конфликта между цыганами и русскими задержаны в поселке Чемодановка Пензенской области. В их числе и подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» расследуют специалисты из Главного следственного управления. Первоначально в полицию после массовой драки доставили 174 человека, троих из них позже арестовали.

- В результате проведения большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены доказательства, позволившие установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки, - рассказала Светлана Петренко. - Один из них подозревается в убийстве. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

О конфликте между цыганами и русскими в Чемодановке стало известно в пятницу 14 июня, когда возмущенные местные жители перекрыли федеральную трассу М5. На такие действия их подтолкнуло поведение представителей местной цыганской диаспоры — довольно многочисленной. Стычки бывали и раньше, но последней каплей стал случай, когда цыгане приставали — а кое-кто из местных утверждает, что пытались изнасиловать — 12-летнюю девочку. Отец школьницы вместе с друзьями и соседями пошел к цыганам разбираться, но те встретили мужчин кирпичами и лопатами. В завязавшейся массовой драке двое человек серьезно пострадали, еще один был убит.

На следующий день жители Чемодановки провели собрание у местного ДК, которое быстро переросло в митинг с требованиями наведения порядки и выселения из поселка цыган. В тот же вечер в Чемодановку стянули дополнительные силы полиции и ОМОНа, поговорить с людьми приехал губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев.

Местные жители рассказывали «КП», что боятся оставаться в поселке. Там ходили слухи о том, что цыгане готовятся жечь дома русских. Но после пятничных волнений в Чемодановке все спокойно — помогают дополнительные наряды силовиков. Зато в соседней деревне Лопатки на следующий день сгорел принадлежавший цыганам дом.

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Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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