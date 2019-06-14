Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу после того, как цыгане убили русского мужчину

ДЛЯ ЦЫГАН — ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС В ШКОЛЕ

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане. Конфликт, который тлел в часе езды от Пензы несколько месяцев, разгорелся с невиданной силой.

Катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке.

- Сначала донимали женщин, которые загорали на берегу пруда. А потом схватили там школьницу и потащили к себе во двор, - рассказал «Комсомольской правде» местный житель Алексей Давыдов. - Слава Богу, она громко кричала и брыкалась, и ее отпустили.

Это не единственный пример беспокойного соседства. До этого шуму наделал случай, когда цыгане в грубой форме приставали к беременной девушке.

Чемодановка — поселок большой, разделенный на несколько районов. Один из них почти полностью занят цыганскими семьями. Их настолько много, что в местной школе для их детей даже выделили отдельный класс.

Сход жителей Чемодановки у местного Дома культуры.

- Раньше они как-то совсем обособленно жили, а пару лет назад стали активно детей в школу отдавать, - говорит жительница Чемодановки, просившая не называть ее имя. - В садик они не ходили, по русски понимают плохо, читать, считать, писать совсем не умеют. Сильно отстают от других первоклашек. Вот и решили не мучаться, а всех согнать в отдельный класс. Не знаю уж, что за несчастный учитель согласился его вести.

ЛЮДИ ВООРУЖАЮТСЯ ЛОПАТАМИ

12-летняя девочка рассказала о случившемся отцу. Тот собрал друзей и пошел разобраться с соседями.

- В ответ на претензии родственников цыгане схватили ножи и топоры и пошли в атаку, - говорит Давыдов. - Пятерых человек в больницу увезли, причем двое в реанимации в тяжелом состоянии, а один умер.

Гибель мужчины подтвердили в министерстве здравоохранения региона и следственном комитете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714813" frameborder="0"></iframe> Жители поселка под Пензой перекрыли федеральную трассу.

Как сообщили в полиции Пензенской области, участников конфликта уже удалось установить. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка.

Но этот случай стал для местных жителей последней каплей, и стандартные ответы полицейских их уже не успокаивали.

К месту беспорядков стянуты силы ОМОНа.

В пятницу жители села собрались у дома культуры «Юбилейный» и стали требовать у властей выселить из Чемодановки неспокойных соседей. Цыгане же в ответ сообщили, что к ним на помогу едут родственники из соседних регионов.

- Они говорят, что сегодня ночью к ним приедет несколько сотен человек с пистолетами и ружьями, - обеспокоен Алексей. - Поэтому мы вышли на трассу, чтобы обратить на эту проблему пристальное внимание властей и не допустить побоища.

К вечеру подтянулись жители соседний сел. В Чемодановку стянули ОМОН. Прибыл и губернатор области Иван Белозерцев. Он пообщался с протестующими, пообещал справедливое расследование случившегося и дополнительные патрули для обеспечения порядка.

- Но у людей уже нет веры этим словам, - рассказала «КП» жительница Чемодановки. - Все вооружились кто чем, кто лопатами, кто битами. Кто-то окна заколачивает. Детей из домов не выпускают.

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В пятницу, 14 июня, в больнице после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области скончался один человек. Это был один из двух госпитализированных. Еще пять человек получили травмы, но в больницу доставлены не были. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения (подробности).