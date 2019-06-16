Сегодня исполняется 90 лет эмиру Кувейта – старейшему монарху-мужчине в мире

Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает один из старейших в мире монархов и глав правительств – эмир Кувейта Сабах аль-Ахмедаль-Джабер ас-Сабах.

Его восхождение на трон в современных учебниках политологии описывается как конституционное: Сабах ас-Сабах не был наследником престола. Возглавить страну его попросила семья (династия ас-Сабахов вот уже много веков правит Кувейтом), когда стало ясно, что предыдущий глава государства был не в состоянии исполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Парламент страны проголосовал за это назначение.

Уже в первый год своего нахождения у власти эмир провел десятки демократических реформ: например, наделил женщин правом голоса.

Сегодня эмир Кувейта – самый пожилой монарх в мире среди мужчин.

В 2015 году он побывал с визитом в России. Тогда глава российского МИД Сергей Лавров так определил российско-кувейтские отношения по итогам встречи со своим кувейтским коллегой: «У наших государств общая позиция… Конечно, приоритет номер один для всех - непримиримая борьба с «Исламским государством» (запрещено в РФ – Прим. редакции) и прочими террористическими группами. Они угрожают не только Сирии и Ираку, но и другим странам региона, в том числе Кувейту».

Тогда же стало известно, что в октябре 2015 г. стало известно, что Кувейт заинтересован в импорте российского сжиженного природного газа, что станет возможностью для резкого увеличения объема товарооборота.

В последний год отношения между Москвой и Эль-Кувейтом были омрачены из-за ситуации, связанной с делом Марии Лазаревой – российской гражданки, арестованной в Кувейте и приговоренной к каторжным работам. Однако, после почти полутора лет пребывания в тюрьме, на прошлой неделе Лазарева была выпущена под залог. Более того, суд начал рассмотрение ее апелляции.

В специально созданном комитете помощи Лазаревой сообщили, что судьбой россиянки занимались на самом высоком уровне. В комитете надеются, что личный контроль эмира, который до недавнего времени не был информирован о произошедшем, позволит восторжествовать справедливости, и все обвинения с Лазаревой будут полностью сняты, и она вернется на родину.